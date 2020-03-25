В детские сады Кубани продолжают ходить 233 тыс. детей. На свободном посещении меньше 17% детсадовцев
Власти Краснодарского края рассказали, что только 47 тыс. детей перешли на свободное посещение садов
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила пандемию коронавируса во всем мире. Через несколько дней власти края объявили, что во всех школах Кубани продлят каникулы и введут свободное посещение, которое распространится и на детские сады. На дистанционное обучение перешли и вузы региона. Кроме того, 24 марта муниципалитетам порекомендовали начать прием документов в сады позже.
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В пресс-службе администрации края 25 марта напомнили, что родители на свое усмотрение могут водить детей в садик. Для свободного посещения нужно направить заявление на электронную почту сада. Сейчас из 280 тыс. воспитанников дошкольных учреждений на свободное посещение перешли 47 тыс. детей, это меньше 17% всех детсадовцев.
В министерстве образования, науки и молодежной политики края уточнили, что если ребенок в течение пяти рабочих дней не ходит в садик, то ему нужна медицинская справка, в которой указано, что он не контактировал с инфекционными больными. В Краснодаре решением санитарной противоэпидемиологической комиссии установлен период отсутствия без справки — не более трех рабочих дней.
На момент публикации новости известно о более 425 тыс. заболевших коронавирусом в мире, 109,1 тыс. выздоровевших и почти 19 тыс. умерших. В России на 24 марта выявили 658 инфицированных. На Кубани зарегистрировали девять случаев заражения.
На Кубани работают горячие линии по вопросам, связанным с коронавирусом:
— 8 (918) 677-49-89 (краевое управление Роспотребнадзора)
— 8-800-200-03-66 (минздрав Краснодарского края)
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