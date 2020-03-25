В детские сады Кубани продолжают ходить 233 тыс. детей. На свободном посещении меньше 17% детсадовцев

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила пандемию коронавируса во всем мире. Через несколько дней власти края объявили , что во всех школах Кубани продлят каникулы и введут свободное посещение, которое распространится и на детские сады. На дистанционное обучение перешли и вузы региона. Кроме того, 24 марта муниципалитетам порекомендовали начать прием документов в сады позже.

В пресс-службе администрации края 25 марта напомнили, что родители на свое усмотрение могут водить детей в садик. Для свободного посещения нужно направить заявление на электронную почту сада. Сейчас из 280 тыс. воспитанников дошкольных учреждений на свободное посещение перешли 47 тыс. детей, это меньше 17% всех детсадовцев.

В министерстве образования, науки и молодежной политики края уточнили, что если ребенок в течение пяти рабочих дней не ходит в садик, то ему нужна медицинская справка, в которой указано, что он не контактировал с инфекционными больными. В Краснодаре решением санитарной противоэпидемиологической комиссии установлен период отсутствия без справки — не более трех рабочих дней.