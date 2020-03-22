В России появилась петиция за принятие экстренных мер по борьбе с эпидемией коронавируса

Жители России 19 марта создали петицию за принятие экстренных мер по борьбе с коронавирусом. Ее уже подписали многие известные люди

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку коронавируса пандемией. Всего в России к вечеру 21 марта число заболевших составляло 306 человек, пять случаев зафиксировали в Краснодарском крае.

«По опыту Южной Кореи, Китая и Италии мы знаем, что именно со 100 выявленных случаев можно говорить о начинающейся эпидемии, так как реальное число инфицированных серьезно превышает официальные данные, и, в зависимости от эффективности тестирования, может достигать тысяч или даже десятков тысяч человек. Если мы не хотим итальянского сценария, нужны экстренные меры. Мы поддерживаем часть действий, предпринятых правительством, но убеждены, что их, увы, недостаточно. И действовать необходимо срочно», — говорится в тексте письма.

Общественные деятели, медицинские профессионалы и просто граждане России обеспокоились растущим числом заболевших коронавирусом в стране. Экс-фигурант «Московского дела» Алексей Миняйло написал открытое письмо президенту и правительству России, которое назвал «Об экстренных мерах по борьбе с эпидемией коронавируса в России». Он также попросил всех неравнодушных подписать петицию.

Чего хотят люди?

Главными требованиями, озвученными в открытом письме, стали массовое тестирование, умеренный карантин, а также поддержка людей, малого бизнеса и некоммерческих организаций.

Под массовым тестированием авторы подразумевали предоставление возможности быстро и бесплатно пройти тест в изолированном отсеке в поликлинике или другом удобном месте. Также люди потребовали разрешить клиникам и медцентрам использовать иностранные тесты без прохождения сертификации и создать условия, позволяющие частным клиникам помогать в борьбе с эпидемией.

Умеренным карантином авторы называют такой, при котором сохраняется экономический баланс.

«Необходимо не только пресечь эпидемию, но и не допустить социальный взрыв из-за потери россиянами источников дохода», — сказано в письме.

Также в тексте требуют информировать граждан о масштабе эпидемии и скорости ее распространения, ввести карантин для людей в группе риска, запретить любые массовые мероприятия и отложить голосование по изменениям в Конституцию РФ.

Кроме того, в открытом письме говорится о разумных ограничениях в работе общепита, переводе сотрудников на удаленную работу и особых мерах в отношении сотрудников сервисных компаний (общественный транспорт, такси, почта, курьерские и дворовые службы и другие).

«Освободить проживающих на территории карантина от квартплаты, платежей по ЖКХ, кредитам, аренде, ипотеке на три месяца с возможностью продлить срок до восстановления стабильной экономической ситуации. Подобные меры приняты во Франции. В условиях карантина большинство россиян не смогут вовремя платить по счетам», — еще одно требование, закрепленное в петиции.

Авторы просят президента и правительство также предоставить налоговые каникулы малому бизнесу и индивидуальным предпринимателям на три месяца, освободить некоммерческие организации от налогов и обеспечить беспроцентные займы малому бизнес.