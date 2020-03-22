В России выявили 367 случаев заражения коронавирусом

Краснодарский край, Вся Россия

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По данным на 22 марта в России за сутки зарегистрировали 61 новый случай заражения коронавирусом

К вечеру 21 марта число заболевших в стране составляло 306 человек, пять случаев зафиксировали в Краснодарском крае.

Оперативный штаб по предупреждению и борьбе с инфекцией заявил, что 54 новых случая зарегистрировали в Москве. В Новгородской, Архангельской и Брянской областях — по одному случаю. В Кировской области и Удмуртии — по два случая, пишет RT.

Все заболевшие в последние две недели были в странах, в которых наблюдается неблагополучная эпидемиологическая обстановка. Людей госпитализировали в специальные боксы, контактировавших с ними отправят на обследование, уточнило РИА «Новости».

Обновляемую карту распространения коронавируса в России можно посмотреть на TJ.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса пандемией. На момент публикации новости в мире известно о почти 312 тыс. случаев заражения вирусом, уже выздоровело 93 тыс. человек, умерло более 13,4 тысяч.

На Кубани работают горячие линии по вопросам, связанным с коронавирусом:
— 8 (918) 677-49-89 (краевое управление Роспотребнадзора)
— 8-800-200-03-66 (минздрав Краснодарского края)

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