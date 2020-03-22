В России выявили 367 случаев заражения коронавирусом

По данным на 22 марта в России за сутки зарегистрировали 61 новый случай заражения коронавирусом

К вечеру 21 марта число заболевших в стране составляло 306 человек, пять случаев зафиксировали в Краснодарском крае.

Оперативный штаб по предупреждению и борьбе с инфекцией заявил, что 54 новых случая зарегистрировали в Москве. В Новгородской, Архангельской и Брянской областях — по одному случаю. В Кировской области и Удмуртии — по два случая, пишет RT.

Все заболевшие в последние две недели были в странах, в которых наблюдается неблагополучная эпидемиологическая обстановка. Людей госпитализировали в специальные боксы, контактировавших с ними отправят на обследование, уточнило РИА «Новости».

Обновляемую карту распространения коронавируса в России можно посмотреть на TJ.