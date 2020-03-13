Little Big представили песню для Евровидения

Группа Little Big вечером 12 марта в эфире «Вечернего Урганта» показала песню, с которой выступит на Евровидении

О том, что группа Little Big в мае представит Россию на Евровидении-2020 стало известно 2 марта. Конкурс пройдет с 12 по 16 мая в Роттердаме. Накануне вечером коллектив показал на шоу «Вечерний Ургант» клип на песню Uno, с которой он отправится на конкурс, сообщили RT.

Uno с испанского переводится как «Раз». В песне группа рассказывает о знакомстве двух людей, которые решили вместе провести время.