Little Big представили песню для Евровидения

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Группа Little Big вечером 12 марта в эфире «Вечернего Урганта» показала песню, с которой выступит на Евровидении

О том, что группа Little Big в мае представит Россию на Евровидении-2020 стало известно 2 марта. Конкурс пройдет с 12 по 16 мая в Роттердаме. Накануне вечером коллектив показал на шоу «Вечерний Ургант» клип на песню Uno, с которой он отправится на конкурс, сообщили RT.

Uno с испанского переводится как «Раз». В песне группа рассказывает о знакомстве двух людей, которые решили вместе провести время.

Как сообщали Юга.ру, в 2019 году конкурс выиграл голландский певец Дункан Лоуренс. Артист Сергей Лазарев, который выступал за Россию, занял третье место.

Напомним, 65-й, юбилейный конкурс Евровидение-2020 пройдет с 12 по 16 мая в Роттердаме. Первый полуфинал состоится 12 мая, второй — 14 мая. В конкурсе поучаствуют исполнители из 41 страны, финал покажут ночью 16 мая.

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