Победителем Евровидения стал певец из Нидерландов. Россия снова третья

За победу в конкурсе боролись артисты из 26 стран. Лидер определялся по сумме голосов, полученных от жюри и от зрителей, пишет RT.

В итоге победу одержал Дункан Лоуренс из Нидерландов с песней Arcade. Второе место досталось представителю Италии Махмуду, который исполнил песню Soldi.