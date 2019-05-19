Победителем Евровидения стал певец из Нидерландов. Россия снова третья
В Тель-Авиве 18 мая состоялся финал международного песенного конкурса «Евровидение-2019»
За победу в конкурсе боролись артисты из 26 стран. Лидер определялся по сумме голосов, полученных от жюри и от зрителей, пишет RT.
В итоге победу одержал Дункан Лоуренс из Нидерландов с песней Arcade. Второе место досталось представителю Италии Махмуду, который исполнил песню Soldi.
Третьим стал Сергей Лазарев, который представлял Россию. Он выступил с композицией Scream.
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Напомним, в 2016 году Лазарев уже участвовал в Евровидении. Тогда он также занял третье место.
Как сообщали Юга.ру, в 2018 году победительницей Евровидения стала 25-летняя певица из Израиля Нетта Барзилай.
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