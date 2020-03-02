Little Big поедет на Евровидение 2020 от России

Музыкальный коллектив представит Россию на конкурсе песни «Евровидение-2020» в Роттердаме. Об этом сообщили в эфире программы «Время» на Первом канале, пишет RT.

«Огромная ответственность, потому что мы представляем Россию. Поначалу мы радовались, потом пришел страх. Мы постараемся сделать все, что от нас зависит. Как часть любого русского человека, юмор у нас в крови. Потому что без юмора невозможно жить. Поэтому песня будет веселая. Не беспокойтесь за хореографию, у нас все тип-топ. Мы вам обещаем, вы будете удивлены», — прокомментировал участие группы ее солист Илья Прусикин.

Как писали Юга.ру, в прошлом году конкурс выиграл голландский певец Дункан Лоуренс. Артист Сергей Лазарев, который выступал за Россию, занял третье место.

Напомним, 65-й юбилейный конкурс «Евровидение-2020» пройдет с 12 по 16 мая в Роттердаме. Первый полуфинал состоится 12 мая, второй — 14 мая. В конкурсе поучаствуют исполнители из 41 страны, финал покажут ночью 16 мая.