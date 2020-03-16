Для тех, кто дома: Wink предложил бесплатный просмотр отечественного кино, анимации и образовательных программ

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С 17 марта видеосервис Wink и интерактивное ТВ «Ростелекома» открыло всем клиентам бесплатный доступ к отечественным фильмам и сериалам, детскому и образовательному контенту

Решение принято для удобства пользователей, которые предпочитают находиться дома в условиях распространения коронавируса.

Все зарегистрированные пользователи смогут посмотреть или пересмотреть без рекламы большую коллекцию любимых советских и российских фильмов и хиты мирового кино. Среди российских популярных фильмов доступны «Притяжение», «Лед», «Лето», «Лови момент». В открытом доступе сервис more.tv предлагает популярные сериалы — «Корни», «Дылды», «Кухня. Война за отель», «Ивановы-Ивановы» и «Папик».

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С учетом объявления добровольного посещения учебных заведений в Wink будет бесплатно доступна подборка доброго детского кино, советских и российских мультфильмов и анимационных сериалов для детей всех возрастов (более 500 наименований), в том числе «Маша и медведь», «Смешарики», «Friends: Подружки супер-герои».

Бесплатным будет и контент раздела «Ростелеком. Лицей» — школьники 5-11 классов могут подтянуть свои знания и подготовиться к ОГЭ и ЕГЭ по математике, русскому, алгебре и геометрии. Подписчики любого возраста могут расширить знания об интернете вещей, робототехнике, блокчейне и виртуальной реальности.

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Одновременно в свободном доступе будет кино по произведениям школьной программы и фильмы о важнейших исторических событиях и жизни выдающихся людей.

Смотреть Wink можно на любом устройстве — смартфоне и планшете (мобильные приложения Wink), телевизоре (с ТВ-приставкой или c помощью приложений в Smart TV, Android TV, Apple TV), ноутбуке или компьютере. Подробности о подключении Wink доступны на сайте.

Wink — это цифровой видеосервис «Ростелекома», который запущен в 2018 году и объединяет возможности интерактивного ТВ (более 250 телеканалов) и онлайн-кинотеатра.

Интернет Кино Коронавирус Ростелеком Телевидение

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