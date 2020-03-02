Совет атаманов России запретил целовать иконы из-за короновируса. Долуда назвал это чушью
Атаман Всероссийского казачьего общества Николай Долуда раскритиковал запрет целовать иконы и руки священнослужителей из-за угрозы распространения коронавируса
Атаман Геннадий Ковалев 2 марта заявил, что казачий Совет атманов России разослал соответствующий приказ в советы атаманов региональных казачьих общественных организаций. По его словам, запрет касается поцелуев икон и всего, что связано с прикосновениями к предметам массового поклонения.
Приказ носит рекомендательный характер и будет действовать, пока не исчезнет угроза распространения коронавируса. Ковалев добавил, что казаки рекомендовали Роспотребнадзору проверить храмы и священнослужителей на наличие коронавируса, пишет РИА «Новости».
Однако атаман Всероссийского казачьего общества Николай Долуда заявил, что ничего не знает о Совете атаманов России. Сообщения о запрете поцелуев он назвал чушью.
Долуда уточнил, что это прерогатива Минздрава России. Кроме того, он никогда не слышал о Совете атаманов России. По словам атамана, такой структуры в России нет, поэтому нельзя реагировать на всякую чушь.
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