Совет атаманов России запретил целовать иконы из-за короновируса. Долуда назвал это чушью

Атаман Всероссийского казачьего общества Николай Долуда раскритиковал запрет целовать иконы и руки священнослужителей из-за угрозы распространения коронавируса

Атаман Геннадий Ковалев 2 марта заявил, что казачий Совет атманов России разослал соответствующий приказ в советы атаманов региональных казачьих общественных организаций. По его словам, запрет касается поцелуев икон и всего, что связано с прикосновениями к предметам массового поклонения. Приказ носит рекомендательный характер и будет действовать, пока не исчезнет угроза распространения коронавируса. Ковалев добавил, что казаки рекомендовали Роспотребнадзору проверить храмы и священнослужителей на наличие коронавируса, пишет РИА «Новости».

Однако атаман Всероссийского казачьего общества Николай Долуда заявил, что ничего не знает о Совете атаманов России. Сообщения о запрете поцелуев он назвал чушью. Долуда уточнил, что это прерогатива Минздрава России. Кроме того, он никогда не слышал о Совете атаманов России. По словам атамана, такой структуры в России нет, поэтому нельзя реагировать на всякую чушь.