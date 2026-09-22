Бензин есть на 45 АЗС, дизель — на 80: актуальные данные о наличии топлива в Краснодаре

Краснодарский край

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  • © Фото Александра Гончаренко, Юга.ру
    © Фото Александра Гончаренко, Юга.ру

Власти Краснодара рассказали, на каких АЗС есть АИ-92, АИ-95, АИ-100 и ДТ 22 сентября

МЦУ Краснодара сообщил в своем телеграм-канале, что по состоянию на 22 сентября в городе работает 81 АЗС. Еще 25 станций не отпускают топливо, а девять объектов закрыты на ремонт или ребрендинг.

По данным МЦУ, дизель доступен на 80 станциях, бензин АИ-92 есть на 45 заправках, АИ-95 — на 40, а АИ-100 продается на 10 АЗС.

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Адреса работающих АЗС по сетям:

  • «Роснефть»: трасса Краснодар — Кропоткин (возле хутора Ленина), Елизаветинское шоссе (возле станицы Елизаветинской), Бородинская, Вишняковой, Дзержинского, Захарова, Котовского, Крупской, Кубанская Набережная, Московская, Ростовское шоссе, Уральская.
  • «Лукойл»: Автолюбителей, Восточно-Кругликовская, Дзержинского, Западный обход, Коммунаров, Мирный проезд, проспект Чекистов, Российская, Ростовское шоссе, Старокубанская, Тополиная, Тургенева, Уральская, Крылатая.
  • «Газпромнефть»: 1-я Дорожная, Евдокимова, Евдокии Сокол, Западный обход, Калинина, Кирилла Россинского, Переходная, Селезнева, Суворова, Уральская, Ялтинская, Восточно-Кругликовская, трасса Краснодар — Кропоткин (возле хутора Ленина и по направлению в город).
  • «Газпром»: Ейское шоссе, Красных Партизан, Мачуги, Российская, Ростовское шоссе.
  • Rusoil: Бабушкина, Дальняя, Дзержинского, Пластунская, Ростовское шоссе, Уральская.
  • Atan: 1-я Дорожная, Красных Партизан, хутор Ленина.
  • «Уфимнефть»: Восточный обход, Дзержинского, Ростовское шоссе, Солнечная.
  • «КТК»: Александра Покрышкина, Кожевенная.
  • PNB: Монтажников, Шевченко.
  • «СитиОйл»: Мачуги, Ростовское шоссе.
  • Teboil: Красных Партизан, Российская.
  • «Сивнефть» и «Партнер»: Уральская.
  • «Ирбис»: Степана Разина.
  • «ОПТИ»: Красных Партизан.
  • Petrol: 70-летия Октября.
  • «Татнефть»: Ростовское шоссе.
  • «ЮНК»: Российская.
  • «Юпитер К»: Первомайская.

Как писали Юга.ру, российские компании не выполнили почти 60% биржевых контрактов на поставку бензина.

Автомобили Город Краснодар Нефть Топливо Транспорт

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