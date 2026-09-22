Бензин есть на 45 АЗС, дизель — на 80: актуальные данные о наличии топлива в Краснодаре

МЦУ Краснодара сообщил в своем телеграм-канале, что по состоянию на 22 сентября в городе работает 81 АЗС. Еще 25 станций не отпускают топливо, а девять объектов закрыты на ремонт или ребрендинг.



По данным МЦУ, дизель доступен на 80 станциях, бензин АИ-92 есть на 45 заправках, АИ-95 — на 40, а АИ-100 продается на 10 АЗС.