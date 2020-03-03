Суд признал за Адыгеей исключительное право выпускать адыгейский сыр
Суд отклонил иск брянского «Умалата» к Минсельхозу РФ об адыгейском сыре
Арбитражный суд Москвы рассмотрел сразу два дела об адыгейском сыре. В обоих случаях решения были основаны на признании за производителями Адыгеи права на использование бренда «Сыр адыгейский», сообщили порталу Юга.ру юрисконсульт Союза производителей продукции «Сыр адыгейский» Анастасия Черносмага.
По ее словам, вечером 2 марта Арбитражный суд по итогам рассмотрения претензий ЗАО «Умалат» к Минсельхозу РФ признал законными заключения федерального ведомства и отклонил иск брянского производителя.
«Суд признал, что Минсельхоз России законно выдал производителям Адыгеи все заключения. Это очень важный документ. Только на его основании можно получить свидетельство № 74 о наименовании места происхождения товара "Сыр адыгейский", то есть исключительное право на производство продукции под маркой "Сыр адыгейский"», — рассказала порталу Юга.ру Черносмага.
Юрист уточнила, что в заключении Минсельхоза РФ описываются и подтверждаются особые свойства адыгейского сыра, географическая уникальность объекта.
Также юрисконсульт пояснила, что Арбитражный суд Москвы отклонил иск ООО «Кошехабльский сыр завод» о запрете на продажу адыгейского сыра производства ЗАО «Умалат» в связи с решением вопроса в отношении «Мираторга». Для дальнейшего рассмотрения иска в части претензий к ЗАО «Умалат» дело направлено на рассмотрение в брянский суд.
Напомним, ООО «Кошехабльский сыр завод» 29 октября подал в Арбитражный суд Москвы иск с требованием запретить продажу адыгейского сыра лицам, которые не являются правообладателями. Ответчиками по делу выступают ООО «Продмир» (управляет сетью магазинов «Мираторг») и ЗАО «Умалат».
За незаконное использование наименования места происхождения товара (НМПТ) «Кошехабльский сырзавод» намерен взыскать компенсацию с «Продмира» в размере 2 млн рублей, с «Умалата» — 20 млн рублей.
Как сообщали Юга.ру, в 2018 году Верховный суд РФ оставил право производить сыр под названием «адыгейский» только за предприятиями Адыгеи. В марте Арбитражный суд Брянской области разрешил местному производителю — компании «Умалат» — выпускать такой сыр, заявив, что это не нарушает исключительные права производителей из Адыгеи на поставку этого товара. В июне 2019 год суд по интеллектуальным правам отменил решения брянского суда и признал за производителями Адыгеи исключительное право на использование наименования «адыгейский сыр». Сейчас в России девять производителей получили свидетельство № 74 и имеют законное право выпускать адыгейский сыр, все они находятся на территории Адыгеи. По итогам 2019 года предприятиями молочной отрасли произведено 17,2 тыс. тонн сыров и сырных продуктов, что составляет 126,3 % к уровню 2018 года, сообщили порталу Юга.ру в минсельхозе Адыгеи.
В конце 2019 года на встрече с общественностью в Адыгее президент России Владимир Путин отметил, что адыгейский сыр очень вкусный, и дал поручение министру сельского хозяйства РФ рассмотреть прозвучавшее предложение о расширении возможностей субсидировании части затрат предприятий на капитальные затраты, направленные на модернизацию производств.
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