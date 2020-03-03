Суд признал за Адыгеей исключительное право выпускать адыгейский сыр

Арбитражный суд Москвы рассмотрел сразу два дела об адыгейском сыре. В обоих случаях решения были основаны на признании за производителями Адыгеи права на использование бренда «Сыр адыгейский», сообщили порталу Юга.ру юрисконсульт Союза производителей продукции «Сыр адыгейский» Анастасия Черносмага.

По ее словам, вечером 2 марта Арбитражный суд по итогам рассмотрения претензий ЗАО «Умалат» к Минсельхозу РФ признал законными заключения федерального ведомства и отклонил иск брянского производителя.

«Суд признал, что Минсельхоз России законно выдал производителям Адыгеи все заключения. Это очень важный документ. Только на его основании можно получить свидетельство № 74 о наименовании места происхождения товара "Сыр адыгейский", то есть исключительное право на производство продукции под маркой "Сыр адыгейский"», — рассказала порталу Юга.ру Черносмага.

Юрист уточнила, что в заключении Минсельхоза РФ описываются и подтверждаются особые свойства адыгейского сыра, географическая уникальность объекта.