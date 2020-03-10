Спасатели завершили активную стадию поиска школьников, которых унесло в море в Сочи

В Сочи 10 марта завершили активный поиск двух мальчиков, которых унесло в море, но поисковые работы продолжатся

Двух 14-летних подростков, которые переходили реку Псезуапсе в поселке Лазаревском, смыло в море во время шторма 25 февраля. Их искали спасатели и водолазы , была задействована авиация и дрон, однако из-за плохой погоды поисково-спасательные работы в акватории постоянно приостанавливали .

По данным спасателей, за 15 дней пешие группы обследовали 1364 км береговой линии. Более 4 тыс. кв. км акватории моря осмотрели при помощи авиации и плавсредств. Водолазы тщательно обследовали дно реки.

«На данный момент результатов нет», — сообщили в МКУ «Служба спасения города Сочи.

В ГУ МЧС по Краснодарскому краю уточнили, что теперь поиск продолжают только спасатели на катере.

Ранее жительница Сочи, которая стала очевидцем того, как мальчиков унесло в море, рассказала порталу Юга.ру подробности случившегося.