Спасатели завершили активную стадию поиска школьников, которых унесло в море в Сочи
В Сочи 10 марта завершили активный поиск двух мальчиков, которых унесло в море, но поисковые работы продолжатся
Двух 14-летних подростков, которые переходили реку Псезуапсе в поселке Лазаревском, смыло в море во время шторма 25 февраля. Их искали спасатели и водолазы, была задействована авиация и дрон, однако из-за плохой погоды поисково-спасательные работы в акватории постоянно приостанавливали.
По данным спасателей, за 15 дней пешие группы обследовали 1364 км береговой линии. Более 4 тыс. кв. км акватории моря осмотрели при помощи авиации и плавсредств. Водолазы тщательно обследовали дно реки.
«На данный момент результатов нет», — сообщили в МКУ «Служба спасения города Сочи.
В ГУ МЧС по Краснодарскому краю уточнили, что теперь поиск продолжают только спасатели на катере.
Ранее жительница Сочи, которая стала очевидцем того, как мальчиков унесло в море, рассказала порталу Юга.ру подробности случившегося.
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