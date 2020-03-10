Спасатели завершили активную стадию поиска школьников, которых унесло в море в Сочи

Краснодарский край

Распечатать

В Сочи 10 марта завершили активный поиск двух мальчиков, которых унесло в море, но поисковые работы продолжатся

Двух 14-летних подростков, которые переходили реку Псезуапсе в поселке Лазаревском, смыло в море во время шторма 25 февраля. Их искали спасатели и водолазы, была задействована авиация и дрон, однако из-за плохой погоды поисково-спасательные работы в акватории постоянно приостанавливали.

Читайте также:

По данным спасателей, за 15 дней пешие группы обследовали 1364 км береговой линии. Более 4 тыс. кв. км акватории моря осмотрели при помощи авиации и плавсредств. Водолазы тщательно обследовали дно реки.

«На данный момент результатов нет», — сообщили в МКУ «Служба спасения города Сочи.

В ГУ МЧС по Краснодарскому краю уточнили, что теперь поиск продолжают только спасатели на катере.

Ранее жительница Сочи, которая стала очевидцем того, как мальчиков унесло в море, рассказала порталу Юга.ру подробности случившегося.

Дети Происшествия Пропавшие без вести Сочи Черное море Школьники

Если вам есть что рассказать нам, вы знаете о новости, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: Telegram или на почту.

Читайте также

Новости

В Краснодаре водитель без прав сдал назад после ДТП и спровоцировал еще два столкновения
Спасатели завершили активную стадию поиска школьников, которых унесло в море в Сочи
Архивисты Геленджика обнаружили свой город на карте 1695 года. Это на 130 лет раньше его даты основания
В Сочи спортсменка из Петербурга получила серьезные травмы во время катания на лыжах
На месте Колхозного рынка Краснодара хотят создать транспортный узел
Более 70 тыс. жителей Краснодара остались без тепла и горячей воды из-за аварии

Лента новостей

Краснодарский экономист рассказал, как обвал рубля повлияет на жизнь россиян

«Он тиран там и так далее»

Говоря о Сталине, Путин заявил о возможности «повторить» Великую Отечественную

Мнения

«Нет поводов обсуждать тренерские решения Мусаева»

Артур Каратай о важной победе «Краснодара» над «Спартаком»

Реклама на портале