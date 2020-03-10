«Он тиран там и так далее». Говоря о Сталине, Путин заявил о возможности «повторить» Великую Отечественную

Краснодарский край, Вся Россия

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10 марта вышла новая серия интервью президента России Владимира Путина, посвященная Великой Отечественной войне

В десятой серии спецпроекта ТАСС «20 вопросов Владимиру Путину» журналист Андрей Ванденко спросил президента, нет ли у него ощущения, что у России хотят отнять Победу в Великой Отечественной войне.

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«Нет такого ощущения. Это невозможно, достаточно посчитать. Ну, понимаете, это же недалекие люди, которые читать-писать не умеют. Несут всякую фигню в Европарламенте по поводу одинаковой ответственности Гитлера и Сталина. Чушь это собачья просто. Надо посмотреть хронологию развития событий начиная с 1919–18 годов, как это все происходило. Кто и какие подписывал документы с Гитлером», — ответил Путин.

Он добавил, что «Сталин, как бы к нему ни относиться, он тиран там и так далее», не запятнал себя прямыми контактами с Гитлером, в отличие от премьер-министров Великобритании, Франции и руководства Польши.

Мюнхенское соглашение — соглашение между Германией, Великобританией, Францией и Италией, подписанное в Мюнхене в ночь на 30 сентября 1938 года

Мюнхенское соглашение — соглашение между Германией, Великобританией, Францией и Италией, подписанное в Мюнхене в ночь на 30 сентября 1938 года

«Это прямой сговор. Ну, прочитайте, все в документах есть. Я вот из архива поднял это все и посмотрел, почитал. Там все написано. И потом будут рассказывать, кто там виноват. Вот они и виноваты, начиная с 1938о года. Этот Мюнхенский так называемый сговор — он и был первым шагом к развязыванию Второй мировой войны», — заявил Путин.

Журналист также спросил, как Путин относится к лозунгам «Можем повторить», «На Берлин» и «Спасибо деду за Победу», которыми некоторые граждане украшают автомобили.

«Советский Союз подвергся очень страшному, ужасному, непростительному нападению со стороны нацистской Германии. Мы потеряли 27 млн человек, нет ни одной страны мира, которая понесла бы такую утрату. И если кто-то посмеет сделать что-то подобное, мы повторим», — заявил Владимир Путин.

Президент подчеркнул, что «мы к этому никогда не стремились и стремиться не собираемся», но напомнил девиз Александра Невского: «Кто к нам с мечом придет, от меча и погибнет».

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Юга.ру писали, что в предыдущих выпусках спецпроекта Путин прокомментировал громкие дела 2019 года и работу силовиков, отрицал слухи о своих двойниках, рассказал, почему не пользуется смартфоном, пожелал здоровья оппозиции и отметил ее важность, а также рассказал, как придумал создать в Сочи центр «Сириус» и почему он так называется.

Великая Отечественная война Владимир Путин История Президент России

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