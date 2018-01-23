В России отозвали прокатное удостоверение фильма «Смерть Сталина»

Министерство культуры РФ отозвало прокатное удостоверение у британского фильма «Смерть Сталина»

Об этом сообщила и. о. директора департамента кинематографии Ольга Любимова. По ее словам, основанием для отзыва стал подпункт «д» пункта 20 правил, касающихся прокатных удостоверений, утвержденных постановлением правительства РФ. По нему прокатное удостоверение могут отозвать в случае «выявления при публичной демонстрации фильма материалов, содержащих информацию, распространение которой запрещено законодательством Российской Федерации». После получения отзыва прокатчик обязан в течение 30 рабочих дней вернуть удостоверение в Минкультуры, сообщает ТАСС.

Сатирическая комедия Армандо Ианнуччи «Смерть Сталина» снята по комиксам Фабьена Нури и Тьерри Робина. Картина должна была выйти 25 января, мировая премьера была в сентябре 2017 года. Кино рассказывает о гонке за власть в СССР после смерти Иосифа Сталина в 1953 году. В главных ролях: Стив Бушеми, Джейсон Айзекс, Ольга Куриленко.