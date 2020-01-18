Путин пообещал открыть архивный центр о войне и заплатить ветеранам по 75 тысяч рублей в честь 75-летия Победы

Президент России Владимир Путин 18 января во время встречи с ветеранами в Санкт-Петербурге рассказал им о выплатах в честь 75-летия Победы и пообещал открыть архивный центр о войне

Встреча с ветеранами и представителями общественных патриотических организаций была посвящена 77-й годовщине прорыва блокады Ленинграда. Путин отметил опыт еврейских властей, которые «очень правильно делают, не давая забыть миру о жертвах холокоста».

После этого глава государства подчеркнул, что Россия также не должна позволять забывать о жертвах народов СССР и, в частности, русского народа. Он добавил, что во время Великой отечественной войны 70% потерь страны пришлись на РСФСР.

По его словам, в России появится центр архивных документов о Второй мировой войне.

«И мы заткнем рот тем, кто пытается переиначить историю, подать ее в ложном свете и принизить роль наших отцов и дедов, наших героев, которые погибали, защищая свою Родину и практически весь мир от коричневой чумы. Поганый рот, который открывают некоторые деятели за бугром, чтобы достичь сиюминутных политических целей, мы заткнем его правдивой документальной информацией», — передает его слова RT.

Кроме того, президент сообщил, что ветеранам Великой Отечественной войны, а также тем, кто приравнен к этой категории, выплатят единовременно по 75 тыс. рублей. Труженики тыла получат по 50 тыс. рублей, передает «360».

«Я сегодня встал, думал об этом, и мне в голову пришла простая, нехитрая мысль — у нас 75 лет Победы. Поэтому окажем помощь, связанную с этой цифрой», — объяснил свою идею Путин.

Напомним, во время послания к Федеральному Посланию 15 января глава России рассказал о том, как в стране планируется повышать рождаемость.