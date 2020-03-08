Атаман Долуда стал членом Общественной палаты

Владимир Путин 7 марта утвердил членом Общественной палаты России атамана Всероссийского казачьего войска Николая Долуду

Президент подписал указ 7 марта. Документ опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации.

Кроме Долуды в состав Общественной палаты Путин включил епископа Российского объединения союза союза христиан веры евангельской (пятидесятников) Сергея Ряховского.

Общественная палата России состоит из 168 членов, представляющих 3 равнозначные группы. 40 граждан палаты утверждаются президентом России, еще 85 — представители региональных общественный палат и 43 члена — представители общероссийских общественных объединений. Общественная палата избирается каждые три года.

Кто такой Николай Долуда

Статья Юга.ру о Николае Долуде: Жизнь и мнения атамана Всероссийского казачьего войска

Николай Долуда был вице-губернатором Кубани с 2006 года. В 2015 году он был переназначен в этой должности новым губернатором края Вениамином Кондратьевым, таким образом Долуда оказался единственным оставшимся в новой команде из «ткачевских» вице-губернаторов. Николай Долуда покинул пост вице-губернатора Кубани 25 января 2020 года.

В 2007 году Долуда стал атаманом Кубанского казачьего войска. В ноябре 2019 года президент России Владимир Путин назначил его атаманом Всероссийского казачьего войска.