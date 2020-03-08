Атаман Долуда стал членом Общественной палаты

Краснодарский край, Вся Россия

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Владимир Путин 7 марта утвердил членом Общественной палаты России атамана Всероссийского казачьего войска Николая Долуду

Президент подписал указ 7 марта. Документ опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации.

Кроме Долуды в состав Общественной палаты Путин включил епископа Российского объединения союза союза христиан веры евангельской (пятидесятников) Сергея Ряховского.

Общественная палата России состоит из 168 членов, представляющих 3 равнозначные группы. 40 граждан палаты утверждаются президентом России, еще 85 — представители региональных общественный палат и 43 члена  — представители общероссийских общественных объединений. Общественная палата избирается каждые три года.

Кто такой Николай Долуда

Статья Юга.ру о Николае Долуде:

Николай Долуда был вице-губернатором Кубани с 2006 года. В 2015 году он был переназначен в этой должности новым губернатором края Вениамином Кондратьевым, таким образом Долуда оказался единственным оставшимся в новой команде из «ткачевских» вице-губернаторов. Николай Долуда покинул пост вице-губернатора Кубани 25 января 2020 года.

В 2007 году Долуда стал атаманом Кубанского казачьего войска. В ноябре 2019 года президент России Владимир Путин назначил его атаманом Всероссийского казачьего войска.

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15 января 2020 года Путин во время выступления перед Федеральным собранием предложил внести правки в действующую Конституцию РФ и включил Долуду в состав рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок.

Владимир Путин Казачество Николай Долуда Общественная палата

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