Долуда предложил закрепить в Конституции понятие «казачья милиция»
Атаман Всероссийского казачьего общества Николай Долуда предложил 21 января внести изменения в ст. 132 Конституции РФ, касающейся органов местного самоуправления, и закрепить в ней понятие «казачья милиция»
Президент России Владимир Путин 15 января во время выступления перед Федеральным собранием предложил внести правки в действующую Конституцию РФ. В состав рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок вошли атаман Кубанского казачьего войска и Всероссийского казачьего общества Николай Долуда, а также спикер Заксобрания Кубани Юрий Бурлачко. Уже 20 января Путин внес на рассмотрение в Государственную Думу РФ предложение внести поправки к Конституции — законопроект «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации публичной власти».
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21 января атаман Всероссийского войска внес на рассмотрение рабочей группы предложение о предоставлении права муниципалитетам формировать казачью милицию охраны общественного порядка, аргументировав инициативу тем, что у муниципалитетов есть деньги на охрану населения, но нет сил.
«Мы таким образом высвободим силы МВД для борьбы с преступлениями», — цитирует Долуду Znak.com.
Отметим, что впервые Долуда выступил с такой инициативой в 2010 году во время выступления на внеочередном совете атаманов Кубанского казачьего войска.
«Несмотря на тесное взаимодействие казаков с правоохранителями, казачество не может и не должно подменять милицию. Оно просто не имеет права выходить за рамки закона, устраивать самосуд. Чтобы в корне изменить ситуацию, считаю необходимым создание казачьей милиции», — сказал он.
«Слово "ряженые" ушло из обихода»:
В июне 2012 года Долуда обратился с предложением к депутатам Законодательного собрания Краснодарского края. В июле губернатор Кубани Александр Ткачев одобрил создание «казачьей милиции». В августе стало известно, что за два года новая структура может обойтись краю в 819 млн рублей.
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