Долуда предложил закрепить в Конституции понятие «казачья милиция»

Атаман Всероссийского казачьего общества Николай Долуда предложил 21 января внести изменения в ст. 132 Конституции РФ, касающейся органов местного самоуправления, и закрепить в ней понятие «казачья милиция»

Президент России Владимир Путин 15 января во время выступления перед Федеральным собранием предложил внести правки в действующую Конституцию РФ. В состав рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок вошли атаман Кубанского казачьего войска и Всероссийского казачьего общества Николай Долуда, а также спикер Заксобрания Кубани Юрий Бурлачко. Уже 20 января Путин внес на рассмотрение в Государственную Думу РФ предложение внести поправки к Конституции — законопроект «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации публичной власти».

21 января атаман Всероссийского войска внес на рассмотрение рабочей группы предложение о предоставлении права муниципалитетам формировать казачью милицию охраны общественного порядка, аргументировав инициативу тем, что у муниципалитетов есть деньги на охрану населения, но нет сил.

Отметим, что впервые Долуда выступил с такой инициативой в 2010 году во время выступления на внеочередном совете атаманов Кубанского казачьего войска.

«Несмотря на тесное взаимодействие казаков с правоохранителями, казачество не может и не должно подменять милицию. Оно просто не имеет права выходить за рамки закона, устраивать самосуд. Чтобы в корне изменить ситуацию, считаю необходимым создание казачьей милиции», — сказал он.