Путин включил атамана Долуду и главу Заксобрания Кубани Бурлачко в группу по подготовке правок в Конституцию
Атаман Кубанского казачьего войска и Всероссийского казачьего общества Николай Долуда и спикер Заксобрания Кубани Юрий Бурлачко примут участие в создании поправок к Конституции РФ
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15 января правительство России объявило об отставке. Это произошло спустя два часа после того, как Путин выступил с посланием к Федеральному Собранию, в котором среди прочего предложил внести правки в действующую Конституцию РФ. Среди прочего, он предложил дать Госдуме право не только согласовывать, но и утверждать кандидатуру на пост премьер-министра, вице-премьеров и министров, причем президент не сможет их отклонить. Сейчас Госдума только согласует кандидатуру премьера, а назначает его президент. Своих заместителей и министров назначает глава правительства. Также для повышения роли губернаторов в выработке и принятии решенийна федеральном уровне Путин предложил закрепить в Конституции соответствующий статус и роль Госсовета, в работе которого участвуют главы всех регионов.
Планируемые поправки Путин предложил вынести на всенародное голосование.
Позже президент подписал распоряжение о создании рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ. Всего в нее вошли более 70 человек — видные общественные деятели (в том числе представители ОНФ, предпринимательских объединений и профсоюзов, руководители ветеранских организаций, известные медики), юристы, законодатели, ученые, музыканты, артисты, спортсмены.
В число участников рабочей группы вошли в том числе представители Краснодарского края — атаман Всероссийского казачьего общества Николай Долуда и глава Заксобарания Кубани Юрий Бурлачко.
Сопредседателями рабочей группы утверждены председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас, председатель комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников и директор федерального государственного научно-исследовательского учреждения «Институт законодательства и сравнительного правоведения при правительстве РФ» Талия Хабриева.
Группа приступит к работе 17 января.
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