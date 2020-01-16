Путин включил атамана Долуду и главу Заксобрания Кубани Бурлачко в группу по подготовке правок в Конституцию

15 января правительство России объявило об отставке. Это произошло спустя два часа после того, как Путин выступил с посланием к Федеральному Собранию, в котором среди прочего предложил внести правки в действующую Конституцию РФ. Среди прочего, он предложил дать Госдуме право не только согласовывать, но и утверждать кандидатуру на пост премьер-министра, вице-премьеров и министров, причем президент не сможет их отклонить. Сейчас Госдума только согласует кандидатуру премьера, а назначает его президент. Своих заместителей и министров назначает глава правительства. Также для повышения роли губернаторов в выработке и принятии решенийна федеральном уровне Путин предложил закрепить в Конституции соответствующий статус и роль Госсовета, в работе которого участвуют главы всех регионов.

Планируемые поправки Путин предложил вынести на всенародное голосование.