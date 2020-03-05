Упавший в расщелину на Эльбрусе альпинист оказался туристом-одиночкой из Польши. Он погиб
В Кабардино-Балкарии днем 5 марта спустили тело альпиниста, который сорвался со склона и провалился в расщелину гор
Утром 5 марта на горе Эльбрус на высоте 5,2 тыс. метров участник восхождения из группы из Краснодарского края позвал на помощь, заметив, как какой-то альпинист сорвался со склона и упал в расщелину. На его поиски направились спасатели.
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Днем на той же высоте сотрудники МЧС нашли тело сорвавшегося альпиниста. Выяснилось, что погибший — 42-летний турист из Польши. По предварительной информации, перед подъемом на вершину он не зарегистрировался у спасателей и совершал восхождение один.
Тело мужчины передали следственно-оперативной группе правоохранительных органов, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Кабардино-Балкарии.
Юга.ру рассказывали о других трагических случаях, которые случались в горах Кабардино-Балкарии. Например, в августе 2018 года на Эльбрусе у туриста из Австрии остановилось сердце на высоте 5 тыс. метров, его не удалось спасти. В мае 2019-го при восхождении на Эльбрус погиб альпинист из Украины, а в июле при спуске с Эльбруса умер турист из Ирландии.
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