Упавший в расщелину на Эльбрусе альпинист оказался туристом-одиночкой из Польши. Он погиб

Кабардино-Балкария, В мире

Распечатать

В Кабардино-Балкарии днем 5 марта спустили тело альпиниста, который сорвался со склона и провалился в расщелину гор

Утром 5 марта на горе Эльбрус на высоте 5,2 тыс. метров участник восхождения из группы из Краснодарского края позвал на помощь, заметив, как какой-то альпинист сорвался со склона и упал в расщелину. На его поиски направились спасатели.

Читайте также:

Днем на той же высоте сотрудники МЧС нашли тело сорвавшегося альпиниста. Выяснилось, что погибший — 42-летний турист из Польши. По предварительной информации, перед подъемом на вершину он не зарегистрировался у спасателей и совершал восхождение один.

Тело мужчины передали следственно-оперативной группе правоохранительных органов, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Кабардино-Балкарии.

Юга.ру рассказывали о других трагических случаях, которые случались в горах Кабардино-Балкарии. Например, в августе 2018 года на Эльбрусе у туриста из Австрии остановилось сердце на высоте 5 тыс. метров, его не удалось спасти. В мае 2019-го при восхождении на Эльбрус погиб альпинист из Украины, а в июле при спуске с Эльбруса умер турист из Ирландии.

Альпинизм Курорты и туризм МЧС Следственный комитет смерть

Если вам есть что рассказать нам, вы знаете о новости, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: Telegram или на почту.

Читайте также

Новости

В Сочи загорелись чайная плантация и лес
Арестованного 7 месяцев назад мэра Туапсе отправили в отставку
В Майкопе водитель выстрелил в пешехода, который решил пройти перед ним по «зебре»
В Краснодаре школьница выпала из окна многоэтажки
Ивана Голунова направили на психиатрическую экспертизу
В Краснодаре количество женщин-таксистов уменьшилось на 20%

Лента новостей

Статьи

Женское дело 2020

Жительницы Краснодара начали сбор средств в пользу фонда «Сестры»

Мнения Партнерский

Как найти врача в интернете и не пожалеть о сделанном выборе

Колонка руководителя сайта «ПроДокторов»

Андрей Малахов проведет в Краснодаре аукцион современного искусства MOST

Реклама на портале