Альпинист из Украины погиб при восхождении на Эльбрус
В горах Кабардино-Балкарии 5 мая погиб иностранный альпинист
В 11:28 спасателям сообщили о том, что на Эльбрусе на высоте 3500 метров при восхождении турист потерял сознание и не подает признаков жизни.
На место происшествия для эвакуации альпиниста направили 14 сотрудников МЧС и 2 спецмашины, сообщил RT.
К 14:30 спасатели спустили тело на поляну Азау и передали полицейским.
Погибшим оказался 34-летний мужчина из Украины, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Кабардино-Балкарии.
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