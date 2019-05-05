Альпинист из Украины погиб при восхождении на Эльбрус

В 11:28 спасателям сообщили о том, что на Эльбрусе на высоте 3500 метров при восхождении турист потерял сознание и не подает признаков жизни.

На место происшествия для эвакуации альпиниста направили 14 сотрудников МЧС и 2 спецмашины, сообщил RT.

К 14:30 спасатели спустили тело на поляну Азау и передали полицейским.

Погибшим оказался 34-летний мужчина из Украины, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Кабардино-Балкарии.