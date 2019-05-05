Альпинист из Украины погиб при восхождении на Эльбрус

Кабардино-Балкария

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В горах Кабардино-Балкарии 5 мая погиб иностранный альпинист

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В 11:28 спасателям сообщили о том, что на Эльбрусе на высоте 3500 метров при восхождении турист потерял сознание и не подает признаков жизни.

На место происшествия для эвакуации альпиниста направили 14 сотрудников МЧС и 2 спецмашины, сообщил RT

К 14:30 спасатели спустили тело на поляну Азау и передали полицейским.

Погибшим оказался 34-летний мужчина из Украины, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Кабардино-Балкарии.

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Как сообщали Юга.ру, в августе 2018 года на Эльбрусе у туриста из Австрии остановилось сердце на высоте 5000 метров. 

Альпинизм Курорты и туризм МЧС смерть
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