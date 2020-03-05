По наводке кубанского альпиниста спасатели вышли на поиски туриста, который сорвался в расщелину на Эльбрусе

Кабардино-Балкария

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В горах Кабардино-Балкарии спасатели ищут альпиниста, который 5 марта сорвался со склона

Спасателям поступило сообщение, что на горе Эльбрус на высоте 5,2 тыс. метров турист сорвался со склона и упал в расщелину. Это заметил один из участников восхождения из зарегистрированной группы из Краснодарского края.

Шесть спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России на двух спецмашинах отправились на помощь.

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Отметим, что по данным Северо-Кавказского управления гидрометцентра, в ближайшие сутки в горах Кабардино-Балкарии на отметках выше 1,5 тыс. метров сохранится опасность схода лавин, в связи с чем могут возникнуть чрезвычайные ситуации и происшествия на объектах, находящихся в районах схода лавин.

Напомним, в сентябре 2019 года при восхождении на Эльбрус пропал пожилой альпинист из Беларуси. Спустя пять дней его нашли мертвым в районе скал Ленца на высоте 4,7 тыс. метров над уровнем моря.

Альпинизм Курорты и туризм МЧС

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