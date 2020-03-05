По наводке кубанского альпиниста спасатели вышли на поиски туриста, который сорвался в расщелину на Эльбрусе

В горах Кабардино-Балкарии спасатели ищут альпиниста, который 5 марта сорвался со склона

Спасателям поступило сообщение, что на горе Эльбрус на высоте 5,2 тыс. метров турист сорвался со склона и упал в расщелину. Это заметил один из участников восхождения из зарегистрированной группы из Краснодарского края.

Шесть спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России на двух спецмашинах отправились на помощь.