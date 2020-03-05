По наводке кубанского альпиниста спасатели вышли на поиски туриста, который сорвался в расщелину на Эльбрусе
В горах Кабардино-Балкарии спасатели ищут альпиниста, который 5 марта сорвался со склона
Спасателям поступило сообщение, что на горе Эльбрус на высоте 5,2 тыс. метров турист сорвался со склона и упал в расщелину. Это заметил один из участников восхождения из зарегистрированной группы из Краснодарского края.
Шесть спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России на двух спецмашинах отправились на помощь.
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Отметим, что по данным Северо-Кавказского управления гидрометцентра, в ближайшие сутки в горах Кабардино-Балкарии на отметках выше 1,5 тыс. метров сохранится опасность схода лавин, в связи с чем могут возникнуть чрезвычайные ситуации и происшествия на объектах, находящихся в районах схода лавин.
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