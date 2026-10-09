Защищал жену от панических атак: сочинец получил условный срок за порчу сирен

Сочинец, запенивший системы оповещения из-за панических атак жены, получил 1,5 года условно. Ранее ему грозило пять лет лишения свободы

Предыстория: Летом 2026 года в Сочи задержали мужчину, который залил монтажной пеной сирены на фасаде дома на улице Мостовой. На него завели уголовное дело об умышленном повреждении имущества. Ему грозило до пяти лет лишения свободы.

9 октября объединенная пресс-служба судов Краснодарского края сообщила , что Лазаревский районный суд Сочи вынес приговор жителю, который залил пеной сирены. Установлено, что застывшая масса вывела из строя системы оповещения, предупреждающие жителей о ЧС и угрозе ракетных ударов. Ущерб городскому бюджету оценили в 67,5 тыс. рублей.

В суде мужчина признал вину и объяснил свой поступок заботой о супруге. По его словам, он хотел защитить жену от панических атак, которые у нее вызывают воющие сирены.

Суд назначил сочинцу 1 год и 6 месяцев лишения свободы условно с аналогичным испытательным сроком. Приговор пока не вступил в законную силу.