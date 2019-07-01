Турист из Ирландии умер при спуске с Эльбруса

В горах Кабардино-Балкарии 30 июня потерялась группа туристов, один из которых погиб при спуске со спасателями

В 13:30 спасателям поступила информация, что группа туристов из 10 человек на высоте 5 тыс. 250 метров сбилась с маршрута из-за плохой видимости. В состав группы входили также шесть человек из Ирландии.

Позже спасатели нашли заблудившихся людей на высоте 5 тыс. 200 метров. Однако в 17:50 во время спуска на высоте 3,5 тыс. метров умер 40-летний ирландец. Предположительно, у него была сердечная недостаточность. Спасатели спустили тело альпиниста в поселок Терскол и передали полиции. Остальных членов группы доставили на поляну Азау, в медицинской помощи они не нуждаются, сообщили в ГУ МЧС России по Кабардино-Балкарской Республике.