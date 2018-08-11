На Эльбрусе у туриста из Австрии остановилось сердце на высоте 5000 метров

Кабардино-Балкария

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В Кабардино-Балкарии 11 июля при восхождении на Эльбрус погиб иностранный турист

В 5:20 спасатели получили сообщение о том, что на горе Эльбрус в районе Гара-Баши на высоте 5000 метров в зарегистрированной группе из Австрии при восхождении на Эльбрус у одного из четырех туристов произошла остановка сердца.

На место направили четырех спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда и одну единицу спецтехники. К 8:50 поисково-спасательные работы были завершены. Тело погибшего мужчины доставили в поселок Терскол и передали полиции, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Кабардино-Балкарии.

Как сообщали Юга.ру, в июле спасатели спустили со склона Эльбруса туриста с травмой ноги.

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