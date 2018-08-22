На Эльбрусе в двух альпинистов ударила молния

На горе Эльбрус спасатели оказали помощь альпинистам, в которых ударила молния

Вечером поступила информация, что на высоте 4300 и 4200 метров над уровнем моря на склоне горы ударила молния и пострадали два человека. Один в тяжелом состоянии, второй — в состоянии средней тяжести.

На место вышли шестеро спасателей, сообщает «Интерфакс».