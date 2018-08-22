На Эльбрусе в двух альпинистов ударила молния
Кабардино-Балкария Маша Волобуева
На горе Эльбрус спасатели оказали помощь альпинистам, в которых ударила молния
Вечером поступила информация, что на высоте 4300 и 4200 метров над уровнем моря на склоне горы ударила молния и пострадали два человека. Один в тяжелом состоянии, второй — в состоянии средней тяжести.
На место вышли шестеро спасателей, сообщает «Интерфакс».
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