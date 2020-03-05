Из-за резкого потепления в горах Сочи возникла угроза схода мокрых лавин

Жителей Сочи 5 марта предупредили о том, что мощное потепление может привести к сходу мокрых лавин в Красной Поляне

По данным противолавинной службы курорта «Роза Хутор», утром снежный покров стабилен и опасность схода лавин низкая, однако днем при прогреве и увлажнении поверхности снега лавиноопасность может возрастать до третьего, значительного класса.

«Благо этот вид опасности легко распознается. Он находится "под ногами"», — рассказал сотрудник противолавинной службы.

Он назвал основные признаки возникновения угрозы мокрых лавин. В их числе: