Из-за резкого потепления в горах Сочи возникла угроза схода мокрых лавин
Жителей Сочи 5 марта предупредили о том, что мощное потепление может привести к сходу мокрых лавин в Красной Поляне
По данным противолавинной службы курорта «Роза Хутор», утром снежный покров стабилен и опасность схода лавин низкая, однако днем при прогреве и увлажнении поверхности снега лавиноопасность может возрастать до третьего, значительного класса.
«Благо этот вид опасности легко распознается. Он находится "под ногами"», — рассказал сотрудник противолавинной службы.
Он назвал основные признаки возникновения угрозы мокрых лавин. В их числе:
- снег стал влажным и тяжелым;
- легко можно слепить снежок;
- перчатка остается мокрая или из нее выжимается вода;
- среди визуальных признаков — свежие «улитки» от прогретых солнцем скал.
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В противолавинной службе предупредили: чем глубже снег увлажнился, тем опаснее. В зоне риска оказались восточные, юго-восточные, южные склоны.
«Помните, что мокрые лавины сходят при меньших углах склона, для человека опасны меньшие объемы мокрого снега, чем сухого, рюкзаки ABS неэффективны», — заключили в противолавинной службе.
По оценкам метеорологов, минувшая зима была аномально теплой. Это привело к тому, что на юге России раньше срока началось цветение некоторых растений. Эксперты прогнозируют, что из-за высокой температуры на Кубани может снизиться урожай яблок и вишни, а у аллергиков обострение начнется раньше.
Юга.ру ранее рассказывали о случае схода лавины в горах Сочи, который произошел в этом зимнем сезоне. В декабре 2019 года в Красной Поляне снежная масса накрыла мужчину.
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В связи с мощным потеплением возникает угроза мокрых лавин различных типов: "из точки", мокрых досок и лавин "по грунту". Началась типичная весенняя ситуация, когда в утренние часы снежный покров стабилен, и лавинная опасность низкая. В течение дня при прогреве и увлажнении поверхности снега, связи в толще разрушаются и стабильность снега снижается. Лавиноопасность может возрастать до Значительной (3). Благо, этот вид опасности легко распознаётся. Он находится "под ногами". Если вы чувствуете, что снег стал влажным и тяжёлым, легко можно слепить снежок, перчатка остаётся мокрая или выжимается вода, значит возникает угроза мокрых лавин. И чем глубже снег увлажнился, тем опаснее. В зоне риска восточные, юго-восточные, южные склоны. Визуальными признаками увлажнения снега являются свежие "улитки" от прогретых солнцем скал, но не на всех склонах есть скалы. Следите за солнцем и температурой. Помните, что мокрые лавины сходят при меньших углах склона, для человека опасны меньшие объемы мокрого снега чем сухого, рюкзаки ABS не эффективны. Будьте осторожны❗ #avalanchecontrolwork #avalanche #avalanchecontrol #snow #powder #mountains #meteo #mountainweather #skiing #skiresort #gazex #rosakhutor #krasnayapolyana #skipatrol #rosaavalanchecontrol #розахутор #главныегорыроссии
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