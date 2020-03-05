Из-за резкого потепления в горах Сочи возникла угроза схода мокрых лавин

Краснодарский край

Распечатать

Жителей Сочи 5 марта предупредили о том, что мощное потепление может привести к сходу мокрых лавин в Красной Поляне

По данным противолавинной службы курорта «Роза Хутор», утром снежный покров стабилен и опасность схода лавин низкая, однако днем при прогреве и увлажнении поверхности снега лавиноопасность может возрастать до третьего, значительного класса.

«Благо этот вид опасности легко распознается. Он находится "под ногами"», — рассказал сотрудник противолавинной службы.

Он назвал основные признаки возникновения угрозы мокрых лавин. В их числе:

  • снег стал влажным и тяжелым;
  • легко можно слепить снежок;
  • перчатка остается мокрая или из нее выжимается вода;
  • среди визуальных признаков — свежие «улитки» от прогретых солнцем скал.

Читайте также:

В противолавинной службе предупредили: чем глубже снег увлажнился, тем опаснее. В зоне риска оказались восточные, юго-восточные, южные склоны.

«Помните, что мокрые лавины сходят при меньших углах склона, для человека опасны меньшие объемы мокрого снега, чем сухого, рюкзаки ABS неэффективны», — заключили в противолавинной службе.

По оценкам метеорологов, минувшая зима была аномально теплой. Это привело к тому, что на юге России раньше срока началось цветение некоторых растений. Эксперты прогнозируют, что из-за высокой температуры на Кубани может снизиться урожай яблок и вишни, а у аллергиков обострение начнется раньше.

Юга.ру ранее рассказывали о случае схода лавины в горах Сочи, который произошел в этом зимнем сезоне. В декабре 2019 года в Красной Поляне снежная масса накрыла мужчину.

View this post on Instagram

В связи с мощным потеплением возникает угроза мокрых лавин различных типов: "из точки", мокрых досок и лавин "по грунту". Началась типичная весенняя ситуация, когда в утренние часы снежный покров стабилен, и лавинная опасность низкая. В течение дня при прогреве и увлажнении поверхности снега, связи в толще разрушаются и стабильность снега снижается. Лавиноопасность может возрастать до Значительной (3). Благо, этот вид опасности легко распознаётся. Он находится "под ногами". Если вы чувствуете, что снег стал влажным и тяжёлым, легко можно слепить снежок, перчатка остаётся мокрая или выжимается вода, значит возникает угроза мокрых лавин. И чем глубже снег увлажнился, тем опаснее. В зоне риска восточные, юго-восточные, южные склоны. Визуальными признаками увлажнения снега являются свежие "улитки" от прогретых солнцем скал, но не на всех склонах есть скалы. Следите за солнцем и температурой. Помните, что мокрые лавины сходят при меньших углах склона, для человека опасны меньшие объемы мокрого снега чем сухого, рюкзаки ABS не эффективны. Будьте осторожны❗ #avalanchecontrolwork #avalanche #avalanchecontrol #snow #powder #mountains #meteo #mountainweather #skiing #skiresort #gazex #rosakhutor #krasnayapolyana #skipatrol #rosaavalanchecontrol #розахутор #главныегорыроссии

A post shared by Противолавинная служба РХ (@rosa.avalanchecontrol) on

Горнолыжный спорт Красная Поляна Курорты и туризм Погода Сочи

Если вам есть что рассказать нам, вы знаете о новости, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: Telegram или на почту.

Читайте также

Новости

В Сочи выбрали новую дату празднования Дня города
Судья Хахалева написала открытое письмо Путину, в котором пожаловалась на травлю
Андрей Малахов проведет в Краснодаре аукцион современного искусства MOST
Цеповяза взяли под госзащиту по делу в амурской колонии, где он ел крабов и икру
Из-за резкого потепления в горах Сочи возникла угроза схода мокрых лавин
В Краснодаре сделают односторонним участок улицы Димитрова

Лента новостей

Статьи

Женское дело 2020

Жительницы Краснодара начали сбор средств в пользу фонда «Сестры»

Мнения Партнерский

Как найти врача в интернете и не пожалеть о сделанном выборе

Колонка руководителя сайта «ПроДокторов»

Андрей Малахов проведет в Краснодаре аукцион современного искусства MOST

Реклама на портале