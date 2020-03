Из-за резкого потепления в горах Сочи возникла угроза схода мокрых лавин

View this post on Instagram

В связи с мощным потеплением возникает угроза мокрых лавин различных типов: "из точки", мокрых досок и лавин "по грунту". Началась типичная весенняя ситуация, когда в утренние часы снежный покров стабилен, и лавинная опасность низкая. В течение дня при прогреве и увлажнении поверхности снега, связи в толще разрушаются и стабильность снега снижается. Лавиноопасность может возрастать до Значительной (3). Благо, этот вид опасности легко распознаётся. Он находится "под ногами". Если вы чувствуете, что снег стал влажным и тяжёлым, легко можно слепить снежок, перчатка остаётся мокрая или выжимается вода, значит возникает угроза мокрых лавин. И чем глубже снег увлажнился, тем опаснее. В зоне риска восточные, юго-восточные, южные склоны. Визуальными признаками увлажнения снега являются свежие "улитки" от прогретых солнцем скал, но не на всех склонах есть скалы. Следите за солнцем и температурой. Помните, что мокрые лавины сходят при меньших углах склона, для человека опасны меньшие объемы мокрого снега чем сухого, рюкзаки ABS не эффективны. Будьте осторожны❗ #avalanchecontrolwork #avalanche #avalanchecontrol #snow #powder #mountains #meteo #mountainweather #skiing #skiresort #gazex #rosakhutor #krasnayapolyana #skipatrol #rosaavalanchecontrol #розахутор #главныегорыроссии