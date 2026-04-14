Краснодарский цирк могут отдать в федеральную собственность. Реконструкция так и не началась

На этом фоне региональные власти рассматривают возможность передать объект в федеральную собственность. После этого цирк закрепят за ФКП «Росгосцирк». Сейчас чиновники готовят пакет документов для такой передачи.

13 апреля «Коммерсаньтъ» сообщил , что Краснодарский государственный цирк могут передать на федеральный уровень. Разговоры о его реконструкции идут уже несколько лет, но пока проект находится только на подготовительном этапе.

Формально проект не стоит на месте. Уже проведены инженерные изыскания, разработана проектно-сметная документация, получены положительные заключения государственной экспертизы. Однако фактически строительные работы пока ограничились демонтажем и подготовкой площадки. До полноценной реконструкции дело не дошло.

Реализация проекта осложнилась срывом контракта с подрядчиком. В июне 2025 года власти отказались от сотрудничества. Причина — ненадлежащее исполнение обязательств со стороны этой компании.

Дальнейшая судьба проекта во многом зависит от того, удастся ли передать объект на федеральный уровень. Если это произойдет, реконструкция, вероятно, продолжится.

Напомним, в 2013 году здание Краснодарского цирка передали в собственность властям региона, которые оценили ремонт в 1 млрд рублей, но денег на него не нашли. Только 10 лет спустя цирк все-таки закрыли, а проект реконструкции оценили всего в 65 млн рублей.

В начале ноября 2025 года стало известно, что стоимость работ увеличилась до 7,3 млрд рублей.