Краснодарский цирк могут отдать в федеральную собственность. Реконструкция так и не началась
Реконструкция Краснодарского цирка застряла на этапе подготовки. Власти Кубани готовят документы для передачи объекта «Росгосцирку»
13 апреля «Коммерсаньтъ» сообщил, что Краснодарский государственный цирк могут передать на федеральный уровень. Разговоры о его реконструкции идут уже несколько лет, но пока проект находится только на подготовительном этапе.
На этом фоне региональные власти рассматривают возможность передать объект в федеральную собственность. После этого цирк закрепят за ФКП «Росгосцирк». Сейчас чиновники готовят пакет документов для такой передачи.
Краснодарцы усомнились в необходимости строительства цирка за 4,2 млрд рублей:
Формально проект не стоит на месте. Уже проведены инженерные изыскания, разработана проектно-сметная документация, получены положительные заключения государственной экспертизы. Однако фактически строительные работы пока ограничились демонтажем и подготовкой площадки. До полноценной реконструкции дело не дошло.
Реализация проекта осложнилась срывом контракта с подрядчиком. В июне 2025 года власти отказались от сотрудничества. Причина — ненадлежащее исполнение обязательств со стороны этой компании.
Дальнейшая судьба проекта во многом зависит от того, удастся ли передать объект на федеральный уровень. Если это произойдет, реконструкция, вероятно, продолжится.
Напомним, в 2013 году здание Краснодарского цирка передали в собственность властям региона, которые оценили ремонт в 1 млрд рублей, но денег на него не нашли. Только 10 лет спустя цирк все-таки закрыли, а проект реконструкции оценили всего в 65 млн рублей.
В начале ноября 2025 года стало известно, что стоимость работ увеличилась до 7,3 млрд рублей.
Как писали Юга.ру, в декабре 2024 года СМИ показали концепцию реконструкции Краснодарского цирка на 1,8 тыс. зрительских мест.