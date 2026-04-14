Краснодарский цирк могут отдать в федеральную собственность. Реконструкция так и не началась

Краснодарский край

Распечатать

  © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Реконструкция Краснодарского цирка застряла на этапе подготовки. Власти Кубани готовят документы для передачи объекта «Росгосцирку»

13 апреля «Коммерсаньтъ» сообщил, что Краснодарский государственный цирк могут передать на федеральный уровень. Разговоры о его реконструкции идут уже несколько лет, но пока проект находится только на подготовительном этапе.

На этом фоне региональные власти рассматривают возможность передать объект в федеральную собственность. После этого цирк закрепят за ФКП «Росгосцирк». Сейчас чиновники готовят пакет документов для такой передачи.

Формально проект не стоит на месте. Уже проведены инженерные изыскания, разработана проектно-сметная документация, получены положительные заключения государственной экспертизы. Однако фактически строительные работы пока ограничились демонтажем и подготовкой площадки. До полноценной реконструкции дело не дошло.

Реализация проекта осложнилась срывом контракта с подрядчиком. В июне 2025 года власти отказались от сотрудничества. Причина — ненадлежащее исполнение обязательств со стороны этой компании.

Дальнейшая судьба проекта во многом зависит от того, удастся ли передать объект на федеральный уровень. Если это произойдет, реконструкция, вероятно, продолжится.

Напомним, в 2013 году здание Краснодарского цирка передали в собственность властям региона, которые оценили ремонт в 1 млрд рублей, но денег на него не нашли. Только 10 лет спустя цирк все-таки закрыли, а проект реконструкции оценили всего в 65 млн рублей.

В начале ноября 2025 года стало известно, что стоимость работ увеличилась до 7,3 млрд рублей.

Как писали Юга.ру, в декабре 2024 года СМИ показали концепцию реконструкции Краснодарского цирка на 1,8 тыс. зрительских мест.

Архитектура Благоустройство Историческая среда Исторический центр Краснодар Строительство Цирк

Новости

Лента новостей

Реклама на сайте