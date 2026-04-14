На побережье Анапы произошел третий за неделю выброс мазута. Требуются волонтеры для уборки
Море продолжает выбрасывать мазут в районе Анапы. За несколько дней зафиксировали третий инцидент
14 апреля блогер Юрий Озаровский сообщил, что на побережье Анапы зафиксировали уже третий за неделю выброс мазута. По его данным, протяженность загрязнения составляет примерно 500 метров.
Нефть обнаружили в районе пляжа «Санмарин» около Grand Hotel Anapa. На месте работают сотрудники «Кубань-СПАС» и МЧС, а также волонтеры.
Озаровский добавил, что для уборки мазута с пляжа не хватает рук. И призвал неравнодуших жителей региона помочь.
Роспотребнадзор признал один из песчаных пляжей Анапы безопасным:
Ранее два выброса мазута произошли на Витязевской косе, которая относится к особо охраняемой природной территории.
Напомним, 11 апреля оперштаб сообщил, что в 11 километрах от берега Анапы заметили пятно нефтепродуктов. Эксперты предположили, что оно могло появиться из-за последствий атак БПЛА на корабли и прибрежную инфраструктуру.
Вечером того же дня, волонтеры сообщили, что в реабилитационный центр поступило больше 300 замазученных птиц, и цифра продолжает расти.
10 апреля губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев встретился с президентом Владимиром Путиным и доложил, что регион провел работы по восстановлению пляжей. По словам главы Кубани, в этом летнем сезоне Анапа примет отдыхающих в полном объеме.
Как писали Юга.ру, спутники зафиксировали у берегов Анапы нефтяное пятно, площадь которого превысила 100 кв. километров. Оно движется к заповеднику «Утриш».