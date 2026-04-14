На побережье Анапы произошел третий за неделю выброс мазута. Требуются волонтеры для уборки

Море продолжает выбрасывать мазут в районе Анапы. За несколько дней зафиксировали третий инцидент

14 апреля блогер Юрий Озаровский сообщил, что на побережье Анапы зафиксировали уже третий за неделю выброс мазута. По его данным, протяженность загрязнения составляет примерно 500 метров.

Нефть обнаружили в районе пляжа «Санмарин» около Grand Hotel Anapa. На месте работают сотрудники «Кубань-СПАС» и МЧС, а также волонтеры.

Озаровский добавил, что для уборки мазута с пляжа не хватает рук. И призвал неравнодуших жителей региона помочь.