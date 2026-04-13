Аромат глицинии и «желтые реки»: как выглядит парк «Краснодар» в середине апреля

Администрация парка «Краснодар» показала растения, которые зацвели на территории к середине апреля

13 апреля пресс-служба парка «Краснодар» опубликовала кадры с самыми цветущими локациями. К середине весны на аллеях распустилась вишня «Канзан» — одна из эффектных разновидностей сакуры.

Японскому саду в Краснодаре исполнилось три года: Любовались сакурой, утками-мандаринками и пробовали ханами на вкус

Ландшафт парка меняется в каждой зоне: Во Французском саду в центре парка заиграла красками яркая фотиния.

У спортпарка расцвел экзотический понцирус, а в тени сосен-пиний начали просыпаться нежные рододендроны. Стену за спортивной зоной украсили кадки с османтусом и яркими виолами.

В террасированном саду напротив стадиона «разлился желтыми реками» пузыреплодник.

У академии ФК «Краснодар» зацвели декоративные яблони сорта «Роялти». На смотровой площадке над энергоцентром уже чувствуется сладкий аромат глицинии. Когда у растений полностью раскроются бутоны, локация превратится в фотозону.

© Скриншот из телеграм-канала «Парк Краснодар» https://t.me/parkkrd/5880

