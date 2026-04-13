Аромат глицинии и «желтые реки»: как выглядит парк «Краснодар» в середине апреля

  © Скриншот из телеграм-канала «Парк Краснодар» https://t.me/parkkrd/5880
Администрация парка «Краснодар» показала растения, которые зацвели на территории к середине апреля

13 апреля пресс-служба парка «Краснодар» опубликовала кадры с самыми цветущими локациями. К середине весны на аллеях распустилась вишня «Канзан» — одна из эффектных разновидностей сакуры.

Ландшафт парка меняется в каждой зоне:

  • Во Французском саду в центре парка заиграла красками яркая фотиния.
  • У спортпарка расцвел экзотический понцирус, а в тени сосен-пиний начали просыпаться нежные рододендроны. Стену за спортивной зоной украсили кадки с османтусом и яркими виолами.
  • В террасированном саду напротив стадиона «разлился желтыми реками» пузыреплодник.
  • У академии ФК «Краснодар» зацвели декоративные яблони сорта «Роялти».

На смотровой площадке над энергоцентром уже чувствуется сладкий аромат глицинии. Когда у растений полностью раскроются бутоны, локация превратится в фотозону.

Как писали Юга.ру, 18 и 19 апреля в парке «Краснодар» пройдет цикл лекций о японском искусстве.

