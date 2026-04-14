«Между народом и вами — огромная стена». Блогерка Виктория Боня обратилась к Путину, заявив о бездействии властей в Дагестане и Анапе

Блогерка Виктория Боня опубликовала обращение к президенту Владимиру Путину. Она пожаловалась на отсутствие помощи людям после наводнения в Дагестане и на ситуацию с уборкой пляжей Анапы от мазута

14 апреля телеведущая и блогерка Виктория Боня на своей странице в Instagram* записала обращение к президенту Владимиру Путину «от лица народа» — в социальной сети у нее 13 млн подписчиков. В ролике она затронула безучастие властей в помощи жителям, пострадавшим от наводнения в Дагестане, а также их неспособность устранить последствия разлива мазута в Анапе. «Вас боятся. А мне кажется, не должны. Я вас не боюсь, потому что живу по сердцу. Между нами — обычным народом — и вами — огромная стена, и хочется пробиться через нее. Я скажу о пяти пунктах, которые наболели, но важны на повестке дня. Вам это ни один губернатор не скажет. У меня российский паспорт, я русская. Поэтому записываю это видео», — сказала Боня.

Она заявила, что жители Дагестана, пострадавшие от наводнения, долго не получали помощь. Также ее возмутил эпизод, когда перед приехавшими в село чиновниками и главой республики Сергеем Меликовым расстелили ковер, чтобы они не запачкали ноги. «Люди по шею в говне плавали, а чиновник попросил ковер», — прокомментировала Виктория.

Также блогерка осветила проблему разлива нефти в Анапе — городе, где живет ее мать. Виктория отметила, что мазутное пятно «видно из космоса», а собирают мазут и отмывают птиц волонтеры. Она добавила, что сезона купания в 2026 году не будет и что президенту врут. Напомним, 11 апреля в Черном море заметили нефтяное пятно, движущееся к побережью Анапы. Утром 12 апреля волонтеры сообщили о выбросах мазута. Погибли и пострадали сотни птиц.



10 апреля губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев встретился с президентом Владимиром Путиным и доложил, что регион провел работы по восстановлению пляжей. По словам губернатора, в 2026 году Анапа примет отдыхающих в полном объеме.

Также она упомянула новые законопроекты, которые разрешат отстреливать животных, занесенных в Красную книгу, и выкапывать и пересаживать редкие растения, используя землю для строительства. Помимо этого, она пожаловалась на массовый забой скота в Новосибирской области. Виктория упомянула и блокировку социальных сетей и ограничения работы интернета. По ее словам, это мешает россиянам вести бизнес, а также поддержке и сплочению. Она упомянула госмессенджер Max, который, по ее словам, должен был стать альтернативой другим социальным сетям и защитить пользователей от мошенников. Виктория заявила, что власти «создали то, что не работает». «Люди загибаются, страдают, им не помогают. При этом чиновники воруют миллиарды и отбирают жизнь у честных россиян, но их не сажают. Это просто показательная порка, чтобы другим неповадно было? <...> Люди перестанут бояться. Их согнули в пружину — и однажды эта пружина выстрелит», — подытожила Виктория.

