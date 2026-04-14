Для жителей Краснодарского края 21 апреля станет выходным днем из-за Радоницы

В девяти регионах России ввели дополнительный выходной в связи с днем поминовения усопших

14 апреля эксперт РАНХиГС Татьяна Подольская сообщила «РИА Новости», что в восьми субъектах РФ 21 апреля объявили выходным в связи с празднованием дня поминовения усопших (Радоницы).



По ее словам, в этот день будут отдыхать жители Краснодарского и Ставропольского краев, Иркутской, Пензенской, Брянской и Саратовской областей, а также Адыгеи и Кабардино-Балкарии.

Подольская отметила, что в Карачаево-Черкесии выходной по случаю Радоницы будет 20 апреля.



Эксперт считает, что введение нерабочих дней по религиозным поводам в регионах «помогает снизить напряженность в обществе и повысить лояльность сотрудников».

Радоница — праздник «вселенского» поминовения умерших (Родительский день). В РПЦ его отмечают во вторник после Фомина воскресенья — на второй неделе после Пасхи. В этот день православным полагается посещать кладбища, молиться и убирать могилы усопших родственников.