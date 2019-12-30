В горах Сочи мужчина попал под лавину и выжил

Краснодарский край

Распечатать

В Сочи спасатели эвакуировали с хребта Аибга пострадавшего под лавиной мужчину

Инцидент произошел днем 29 декабря. В МЧС поступило сообщение от руководителя спасательной службы одного из горнолыжных курортов, что во время проведения работ на хребте Аибга, на территории Сочинского нацпарка, сотрудник попал под лавину. Пострадавшего достали из-под снега, у него, предположительно, перелом бедра.

К месту ЧП выдвинулся вертолет Ка-32 МЧС России со спасателями Южного РПСО. Сотрудники МЧС подняли пострадавшего из особой климатической зоны Цирк-1 хребта Аибга на борт с помощью лебедки и доставили на территорию отряда в Сочи, где мужчину передали врачам скорой помощи, сообщили в пресс-службе спасательного отряда.

Напомним, в горах Сочи из-за теплой погоды и дефицита снега не открыли большинство трасс и ограничили продажу ски-пассов.

Как писали Юга.ру, в январе 2019 года в Сочи два человека попали под лавину и погибли.

Погода Сочи

Если вам есть что рассказать нам, вы знаете о новости, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: Telegram или на почту.

Читайте также

Новости

Жителя Чечни будут судить за похищение и пытки фитнес-тренера в Краснодаре
Первоцветы Сочинского нацпарка оказались под угрозой из-за безжалостного сбора
В Новороссийске экс-депутат и экс-кандидат на пост мэра получил 7,5 лет колонии за обман дольщиков почти на миллиард рублей
Космонавты нарядили новогоднюю елку на МКС
На Кубани у ребенка оторвало три пальца из-за взорвавшейся петарды
В горах Сочи мужчина попал под лавину и выжил

Лента новостей

Статьи

Галицкий, Кадыров, Едодой

Тест, который покажет, читали ли вы новости и что из них запомнили

Статьи Партнерский

Все включено: как купить тур онлайн со скидкой 70%. Инструкция

Статьи Партнерский

Какой он — идеальный семейный автомобиль? Смотрите новое видео про Volkswagen Teramont
Комментарии для сайта Cackle

Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.

Реклама на портале