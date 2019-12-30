В горах Сочи мужчина попал под лавину и выжил

В Сочи спасатели эвакуировали с хребта Аибга пострадавшего под лавиной мужчину

Инцидент произошел днем 29 декабря. В МЧС поступило сообщение от руководителя спасательной службы одного из горнолыжных курортов, что во время проведения работ на хребте Аибга, на территории Сочинского нацпарка, сотрудник попал под лавину. Пострадавшего достали из-под снега, у него, предположительно, перелом бедра.

К месту ЧП выдвинулся вертолет Ка-32 МЧС России со спасателями Южного РПСО. Сотрудники МЧС подняли пострадавшего из особой климатической зоны Цирк-1 хребта Аибга на борт с помощью лебедки и доставили на территорию отряда в Сочи, где мужчину передали врачам скорой помощи, сообщили в пресс-службе спасательного отряда.

Напомним, в горах Сочи из-за теплой погоды и дефицита снега не открыли большинство трасс и ограничили продажу ски-пассов.

Как писали Юга.ру, в январе 2019 года в Сочи два человека попали под лавину и погибли.