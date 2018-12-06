Безопасность на зимнем курорте. Что нужно помнить, чтобы не испортить себе отдых в горах
Популярность зимнего отдыха в России растет. По итогам прошлого зимнего сезона сочинский горный курорт «Роза Хутор» посетили 920 тыс. человек. Это на 15% больше, чем год назад.
Юга.ру рассказывают, кто отвечает за безопасность на горнолыжном курорте и о чем нужно помнить, отправляясь отдыхать в горы.
Константин Тябин
Как подготовиться к горнолыжному отдыху?
Если вы едете в горы первый раз, лучше сразу задуматься об инструкторе, потому что исправлять «накатанные» ошибки сложнее, чем обучать с нуля.
— Когда у человека уже есть навыки, но они неверные, его сложнее переучить и поставить правильную технику. Даже катающимся достаточно давно и имеющим стаж катания инструктор не помешает. Советую в начале сезона пару дней покататься самому, а потом взять инструктора, чтобы убрать ошибки. В дальнейшем это будет безопаснее, — говорит начальник профессионального аварийно-спасательного формирования курорта «Роза Хутор» Константин Тябин.
По первому образованию Константин — медик. За его плечами 16 лет работы на станции скорой помощи, в том числе 13 лет — в реанимационной бригаде.
Продвинутые лыжники стараются поддерживать форму даже летом.
— Резко входить в сезон сложно, не все группы мышц задействованы в повседневной жизни — те, которые нужны лыжникам. Все равно за летний сезон теряются навыки, поэтому многие стараются поддерживать форму. Если кто-то этим не занимался, не надо сразу начинать сезон с тех же скоростей и тех же трасс, на которых закончили прошлый. Необходимо два-три дня, чтобы «вкататься», все вспомнить. Мышечная память сохраняется, но она не сразу начинает работать, — отмечает Тябин.
Важный момент — правильно подобрать снаряжение. В пунктах проката «Роза Хутор» работают специалисты, которые помогут выбрать экипировку, а также подберут сноуборд или лыжи. Не стоит забывать и про шлем.
Как вести себя на склоне?
Поведение на склоне регламентируют десять правил Международной федерации горных лыж (FIS). Этот документ есть во всех кабинках канатных дорог «Роза Хутор» и в соцсетях.
— Массовый горнолыжный спорт в России еще очень молодой, и за счет этого у нас еще до конца не сформировалась культура катания, которая есть в Европе, — считает Константин Тябин.
Правила поведения горнолыжника на склоне:
1. Спуск одного лыжника не должен мешать другому.
2. Лыжник должен контролировать скорость, учитывая крутизну склона и метеоусловия.
3. Находясь на склоне выше другого лыжника, необходимо пропустить нижнего и не создавать ему помех.
4. Обгонять следует, только если есть пространство для маневра.
5. Лыжники, идущие на склон, должны быть внимательны, держать интервал и дистанцию, не мешать и не травмировать своим снаряжением других.
6. Лыжник должен быстро покинуть узкий и непросматриваемый участок трассы.
7. Подниматься в гору на лыжах необходимо сбоку трассы. И ни в коем случае не в тумане.
8. Лыжник должен видеть знаки на склоне и неукоснительно их соблюдать.
9. Все лыжники обязаны срочно сообщить спасателям о происшествии на трассе и по возможности оказать первую доврачебную помощь пострадавшему.
10. При несчастном случае на трассе все свидетели должны предоставить свои личные данные и дать показания.
В первую очередь спасатели просят райдеров избегать участков возможного схода лавин. На горнолыжных комплексах за этим следят противолавинные и аварийно-спасательные службы. Специалисты не просто определяют места и вероятность схода лавин, но и максимально об этом предупреждают, даже закрывают участки трасс: устанавливают ограничительные знаки, натягивают сетку.
Пока спасатели патрулируют опасные участки, они могут контролировать туристов. Но стоит им уехать — для многих ограждение перестает быть чем-то важным. Все зависит от самих райдеров: кататься на оборудованном склоне или поддаться азарту и съехать за пределы. Однако если поставили сетки и знаки, значит, есть угроза безопасности, пусть и самая малая.
По данным Международной ассоциации горнолыжных инструкторов, 90% травм происходит в субботу или воскресенье в промежутке между 14:00 и 16:00. Страдают, как правило, новички. Это объясняется тем, что любители, приезжая на выходные, стараются получить максимум удовольствий за пару дней.
35% пострадавших — отдыхающие в возрасте от 18 до 35 лет;
80% травм происходит на подготовленных склонах;
20% — вне маркированных трасс;
90% травм на необорудованных трассах заканчиваются смертельным исходом.
От травм на склоне никто не застрахован, вне зависимости от опыта катания. В числе самых распространенных среди лыжников — травмы колена, среди сноубордистов — повреждения лучезапястного сустава и предплечья.
Авария на склоне. Что делать?
Если вы стали свидетелем (или участником) аварии на склоне, самое главное — не впадать в панику. Прежде всего выше места происшествия нужно выставить лыжи крестом — это как знак аварийной остановки у водителей.
Начать необходимо со звонка спасателям, их телефон есть на каждом ски-пассе.
— Информацию о пострадавших принимает дежурный и передает спасателям. Они выезжают на место, оказывают первую помощь и эвакуируют людей, чтобы передать медикам (на курорте дежурит бригада врачей скорой помощи), — поясняет Тябин.
Телефон службы спасения «Роза Хутор»: +7 (862) 24-08-911.
Дожидаясь спасателей, постарайтесь облегчить положение пострадавшего: отстегните лыжи, сноуборд. Если человек без сознания, попробуйте привести его в чувство: осторожно похлопайте по щекам или сильно сожмите первую фалангу среднего пальца на руке.
Лежать на снегу холодно, поэтому обязательно подложите под пострадавшего что‑нибудь, например лыжи или сноуборд (креплениями вниз). Разговаривайте с человеком и отвлекайте его, пока спасатели в пути.
Как работает служба безопасности на курорте «Роза Хутор»
Служба спасения на курорте аттестована межрегиональной комиссией МЧС. Сами спасатели проходят переаттестацию раз в три года.
В сезон на курорте «Роза Хутор» работают шесть контрольно-спасательных пунктов. Они дежурят круглосуточно, в смене по 18 человек. Всего на курорте работают 34 спасателя (среди них спасатель международного класса Артем Кухарин и первый обладатель почетного звания в альпинизме «Снежный барс России» Алексей Букинич), 6 оперативных дежурных и 16 патрульных. В распоряжении спасателей есть автомобиль повышенной проходимости, шесть снегоходов, два квадроцикла, багги.
За каждым спасателем закреплены определенные участки трасс, которые они проезжают на лыжах раз в 30-40 минут. Если трасса окажется разбитой (это особенно актуально весной), дежурные могут выставлять запрещающие знаки. Ночью трассы готовятся ратраками, затем противолавинная служба дает свое заключение.
— На курорте есть собственная лицензированная противолавинная служба — и это, конечно, большая ответственность. Наши спасатели досконально знают территорию и являются профессионалами высокого класса, — добавляет Константин Тябин.
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