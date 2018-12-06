Безопасность на зимнем курорте. Что нужно помнить, чтобы не испортить себе отдых в горах

Популярность зимнего отдыха в России растет. По итогам прошлого зимнего сезона сочинский горный курорт «Роза Хутор» посетили 920 тыс. человек. Это на 15% больше, чем год назад. Юга.ру рассказывают, кто отвечает за безопасность на горнолыжном курорте и о чем нужно помнить, отправляясь отдыхать в горы.

Константин Тябин

Как подготовиться к горнолыжному отдыху? Если вы едете в горы первый раз, лучше сразу задуматься об инструкторе, потому что исправлять «накатанные» ошибки сложнее, чем обучать с нуля. — Когда у человека уже есть навыки, но они неверные, его сложнее переучить и поставить правильную технику. Даже катающимся достаточно давно и имеющим стаж катания инструктор не помешает. Советую в начале сезона пару дней покататься самому, а потом взять инструктора, чтобы убрать ошибки. В дальнейшем это будет безопаснее, — говорит начальник профессионального аварийно-спасательного формирования курорта «Роза Хутор» Константин Тябин. По первому образованию Константин — медик. За его плечами 16 лет работы на станции скорой помощи, в том числе 13 лет — в реанимационной бригаде.

Продвинутые лыжники стараются поддерживать форму даже летом. — Резко входить в сезон сложно, не все группы мышц задействованы в повседневной жизни — те, которые нужны лыжникам. Все равно за летний сезон теряются навыки, поэтому многие стараются поддерживать форму. Если кто-то этим не занимался, не надо сразу начинать сезон с тех же скоростей и тех же трасс, на которых закончили прошлый. Необходимо два-три дня, чтобы «вкататься», все вспомнить. Мышечная память сохраняется, но она не сразу начинает работать, — отмечает Тябин. Важный момент — правильно подобрать снаряжение. В пунктах проката «Роза Хутор» работают специалисты, которые помогут выбрать экипировку, а также подберут сноуборд или лыжи. Не стоит забывать и про шлем.

Как вести себя на склоне? Поведение на склоне регламентируют десять правил Международной федерации горных лыж (FIS). Этот документ есть во всех кабинках канатных дорог «Роза Хутор» и в соцсетях. — Массовый горнолыжный спорт в России еще очень молодой, и за счет этого у нас еще до конца не сформировалась культура катания, которая есть в Европе, — считает Константин Тябин.

Правила поведения горнолыжника на склоне:



1. Спуск одного лыжника не должен мешать другому.



2. Лыжник должен контролировать скорость, учитывая крутизну склона и метеоусловия.



3. Находясь на склоне выше другого лыжника, необходимо пропустить нижнего и не создавать ему помех.



4. Обгонять следует, только если есть пространство для маневра.



5. Лыжники, идущие на склон, должны быть внимательны, держать интервал и дистанцию, не мешать и не травмировать своим снаряжением других.



6. Лыжник должен быстро покинуть узкий и непросматриваемый участок трассы.



7. Подниматься в гору на лыжах необходимо сбоку трассы. И ни в коем случае не в тумане.



8. Лыжник должен видеть знаки на склоне и неукоснительно их соблюдать.



9. Все лыжники обязаны срочно сообщить спасателям о происшествии на трассе и по возможности оказать первую доврачебную помощь пострадавшему.



10. При несчастном случае на трассе все свидетели должны предоставить свои личные данные и дать показания.

В первую очередь спасатели просят райдеров избегать участков возможного схода лавин. На горнолыжных комплексах за этим следят противолавинные и аварийно-спасательные службы. Специалисты не просто определяют места и вероятность схода лавин, но и максимально об этом предупреждают, даже закрывают участки трасс: устанавливают ограничительные знаки, натягивают сетку. Пока спасатели патрулируют опасные участки, они могут контролировать туристов. Но стоит им уехать — для многих ограждение перестает быть чем-то важным. Все зависит от самих райдеров: кататься на оборудованном склоне или поддаться азарту и съехать за пределы. Однако если поставили сетки и знаки, значит, есть угроза безопасности, пусть и самая малая.

По данным Международной ассоциации горнолыжных инструкторов, 90% травм происходит в субботу или воскресенье в промежутке между 14:00 и 16:00. Страдают, как правило, новички. Это объясняется тем, что любители, приезжая на выходные, стараются получить максимум удовольствий за пару дней.



35% пострадавших — отдыхающие в возрасте от 18 до 35 лет;

80% травм происходит на подготовленных склонах;

20% — вне маркированных трасс;

90% травм на необорудованных трассах заканчиваются смертельным исходом. От травм на склоне никто не застрахован, вне зависимости от опыта катания. В числе самых распространенных среди лыжников — травмы колена, среди сноубордистов — повреждения лучезапястного сустава и предплечья.

Авария на склоне. Что делать? Если вы стали свидетелем (или участником) аварии на склоне, самое главное — не впадать в панику. Прежде всего выше места происшествия нужно выставить лыжи крестом — это как знак аварийной остановки у водителей. Начать необходимо со звонка спасателям , их телефон есть на каждом ски-пассе. — Информацию о пострадавших принимает дежурный и передает спасателям. Они выезжают на место, оказывают первую помощь и эвакуируют людей, чтобы передать медикам (на курорте дежурит бригада врачей скорой помощи), — поясняет Тябин.

Телефон службы спасения «Роза Хутор»: +7 (862) 24-08-911. Дожидаясь спасателей, постарайтесь облегчить положение пострадавшего : отстегните лыжи, сноуборд. Если человек без сознания, попробуйте привести его в чувство: осторожно похлопайте по щекам или сильно сожмите первую фалангу среднего пальца на руке. Лежать на снегу холодно, поэтому обязательно подложите под пострадавшего что‑нибудь, например лыжи или сноуборд (креплениями вниз). Разговаривайте с человеком и отвлекайте его, пока спасатели в пути.