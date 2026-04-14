Краснодарцев приглашают посмотреть на двойные звезды и Юпитер через телескоп
15 апреля в Краснодаре устроят бесплатный космический показ (0+)
Краснодарский телеграм-канал «Телескоп» анонсировал на 15 апреля космический показ через телескоп.
Организаторы впервые наведут устройство на ряд двойных звезд — систему из двух гравитационно связанных объектов, обращающихся по замкнутым орбитам вокруг общего центра масс. Среди них — звезды Лиры, Кастор, Мицар, Полярная, Ригель и Сердце Карла.
«Представьте, как привычная звезда в окуляре телескопа будет разделяться на две», — написали организаторы.
Также участники посмотрят на Юпитер, Большое красное пятно (БКП) — атмосферный вихрь в Солнечной системе, и Венеру — если позволят погодные условия.
Встреча пройдет в 19:00 в микрорайоне Гидростроителей на Николаевском бульваре и продлится около полутора часов. Подробное местоположение можно узнать по ссылке. Участие бесплатное.
