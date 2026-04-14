Бесплатные экскурсии и встречи с писателями, фотографами и художниками. В Краснодаре пройдет зин-фестиваль

Всего для участия в фестивале поступило 214 заявок от авторов из разных городов России и других стран. Кураторы отобрали из них 48, среди которых четыре проекта из Краснодара, а также зины из Москвы, Санкт-Петербурга, Владивостока, Уфы, Минеральных Вод, Белграда и других городов.

Фестиваль «Ветка» посвящен зинам — любительским малотиражным периодическим и непериодическим изданиям, независимым проектам и печатным экспериментам. На нем встретятся фотографы, художники, издатели и все, кто увлечен самиздатом и печатной культурой.

Книжный магазин «Чарли» анонсировал на 16–19 апреля зин-фестиваль «Ветка». На протяжении четырех дней гости будут знакомиться с участниками, жанрами и подходами.

«Сила — в любви к зинам»:

Программа:

16 апреля в 19:00 — открытие и презентация фестиваля «Ветка» с кураторами Аркадием Коробкой, Полиной Безверхой и Анной Кадиковой. Вход свободный, без записи;

17 апреля в 15:00 — экскурсия по выставке с куратором Аркадием Коробкой. Гости узнают о произведениях и избранных работах. Вход свободный по регистрации.

17 апреля в 19:00 — презентация проекта «Сам учитель. Пособие по рукопашным» художников Павла и Натальи Мартыненко. Зин посвящен истории любви и соперничества, отраженной в документах и схемах. В проекте соединились два искусства: музыкально-хореографическое и военно-рукопашное. Вход свободный по регистрации.

18 апреля в 12:00 — куратор фестиваля Полина Безверхая представит доклад «Провотериат (provoteriat). Ключи к контркультурной малотиражной печати Европы 1960-х годов». Вход свободный по регистрации;

18 апреля в 17:00 — круглый стол «Наброски к генеалогии зина: хотим ли мы знать больше?». Художник Андрей Першин, документальный фотограф Алина Десятниченко и куратор фестиваля Полина Безверхая обсудят зины и их создание. Вход свободный по регистрации;

19 апреля в 12:00 — закрытие фестиваля. Заключительная экскурсия по экспозиции с кураторами. Вход свободный по регистрации.

Фестиваль состоится в книжном магазине «Чарли» на улице Коммунаров, 58.