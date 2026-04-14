Власти могут ослабить блокировку Telegram, чтобы снизить напряжение из-за роста цен, налогов и проблем со связью — СМИ

  © Фото cookie-studio, сайт freepik.com
    © Фото cookie-studio, сайт freepik.com

Чиновники считают, что ослабление блокировок Telegram может помочь снизить общественное недовольство

14 апреля Bloomberg сообщил, что российское правительство может пересмотреть блокировки интернет-сервисов, включая Telegram. Причина — общественное недовольство, которое вызвано ограничениями работы интернета.

По данным источников издания, ужесточение контроля над интернетом, особенно в отношении Telegram, сказывается на рейтинге президента Путина.

Источник Forbes подтвердил, что давление решено снизить за счет ослабления блокировок Telegram. По его словам, это может помочь снять напряжение, которое нарастает с начала года на фоне налоговых изменений, роста цен и проблем со связью.

Напомним, первые блокировки Telegram в России начались в августе 2025 года — Роскомнадзор ограничил голосовые звонки в мессенджере. Тогда в ведомстве заявили, что сервис используют для обмана и вымогательства денег, а также вовлечения россиян в диверсионную и террористическую деятельность.

В октябре регулятор сообщил о «частичных ограничениях» приложения для противодействия преступникам. 17 марта «Коммерсант» заявил, что мессенджер Telegram заблокирован на 80% на территории России.

1 апреля в России перестала работать оплата Apple ID с мобильного телефона.

Также власти регулярно отключают мобильный интернет и пытаются снизить использование VPN. При этом отечественные госкомпании стали чаще закупать корпоративный VPN.

С 2026 года НДС в России повысили с 20 до 22%, а порог выручки, после которого компании на упрощенной и патентной системах налогообложения обязаны платить НДС, снизили до 20 млн рублей. В марте кубанские бизнесмены попросили поднять порог НДС до 30 млн рублей и снизить ставку до 3%.

Как писали Юга.ру, глава «Вымпелкома» предложил вернуть доступ к обычному интернету, но при одном условии.

Власти могут ослабить блокировку Telegram, чтобы снизить напряжение из-за роста цен, налогов и проблем со связью — СМИ
