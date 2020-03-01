В Краснодаре показали новый трофей РПЛ. Фото

Перед матчем «Краснодар» — «Уфа» 1 марта на стадионе «Краснодар» состоялась презентация нового кубка РПЛ

Кубок представили перед первым матчем весенней части чемпионата, в котором «быки» встретятся с «Уфой». Выставочная зона с презентацией трофея открылась на стилобате стадиона черно-зеленых в 14:30.

В основе верхней части кубка, как и в основе футбольного мяча, лежит правильный многогранник. В трофее он строится из переплетенных лент. По словам представителей Российской футбольной Премьер-Лиги, в этом заложен глубокий смысл: только по-настоящему сплоченная команда может стать чемпионом.

Начиная с 20-го тура чемпионата России кубок отправится в трофи-тур по стадионам команд-участниц турнира, сообщили в пресс-службе РПЛ.

«Что касается порядка вручения кубка и регламентных норм, то они меняться не будут. Та из команд, которая выиграет чемпионат три раза подряд или пять раз в общей сложности, получит новый трофей на вечное хранение», — рассказал в конце февраля президент Премьер-лиги Сергей Прядкин.