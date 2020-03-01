Возле стадиона «Краснодар» открылась дополнительная бесплатная парковка на 500 мест

Краснодарский край

Распечатать

Дополнительная парковка возле стадиона ФК «Краснодар» начала работать 1 марта в 13:30, за три часа до матча «Краснодара» с «Уфой»

Напомним, специально для посетителей стадиона на улице им. Владислава Посадского работает бесплатная парковка на 1 тыс. 807 мест.

Новая парковка для болельщиков на 500 мест для расположена на противоположной стороне при движении от основной парковки в сторону улицы им. 40-летия Победы, сообщили в пресс-службе ФК «Краснодар».

Читайте также:

Как писали Юга.ру, в 16:30 на стадионе в рамках 20 тура российской Премьер-лиги начнется матч «Краснодар» — «Уфа». Продажа билетов на матч стартовала в кассах стадиона 17 февраля.

Отметим, 22 февраля футбольному клубу исполнилось 12 лет. Зимой «Краснодар» стал лидером по продажам игроков и заработал почти 19 млн евро.

парк «Краснодар» парковки Стадион ФК «Краснодар» Футбол

Если вам есть что рассказать нам, вы знаете о новости, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: Telegram или на почту.

Читайте также

Новости

В Краснодаре на неделю ограничат проезд по Садовому мосту ночью
Возле стадиона «Краснодар» открылась дополнительная бесплатная парковка на 500 мест
Жителей Сочи предупредили о сильном снегопаде в горах
Путин заявил, что из-за коронавируса прошлая неделя стала для мировой экономики худшей с 2008 года
Краснодар ночью немного подтопило. На улицы вышло 10 водооткачивающих машин
«Воспользовался антипатией общества к полицейским». Фигурант дела Голунова Ляховец заявил, что журналист оговорил его

Лента новостей

Статьи

«Буду бить страпоном по микрофону, пока не пробью стены»

Певица Волуа об игре на вибраторе, клипе Линдеманна и песнях про гомосексуалов

Статьи

Вы познали краснодарские радости, если делали это

Самый позитивный счетчик

Статьи

Как раздельный сбор мусора экономит миллионы?

Курорт «Роза Хутор» делится опытом

Реклама на портале