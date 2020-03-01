Возле стадиона «Краснодар» открылась дополнительная бесплатная парковка на 500 мест
Дополнительная парковка возле стадиона ФК «Краснодар» начала работать 1 марта в 13:30, за три часа до матча «Краснодара» с «Уфой»
Напомним, специально для посетителей стадиона на улице им. Владислава Посадского работает бесплатная парковка на 1 тыс. 807 мест.
Новая парковка для болельщиков на 500 мест для расположена на противоположной стороне при движении от основной парковки в сторону улицы им. 40-летия Победы, сообщили в пресс-службе ФК «Краснодар».
Как писали Юга.ру, в 16:30 на стадионе в рамках 20 тура российской Премьер-лиги начнется матч «Краснодар» — «Уфа». Продажа билетов на матч стартовала в кассах стадиона 17 февраля.
Отметим, 22 февраля футбольному клубу исполнилось 12 лет. Зимой «Краснодар» стал лидером по продажам игроков и заработал почти 19 млн евро.
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