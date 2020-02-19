Три центральных защитника «Краснодара» выбыли перед весенней частью сезона

Капитан «Краснодара» защитник Александр Мартынович 16 февраля получил травму в товарищеском матче против норвежского «Мольде», где «быки» уступили со счетом 0:1. Тренер сборной Беларуси Михаил Мархель рассказал, что футболист предположительно пропустит семь недель. Также травму получил партнер Мартыновича — защитник Урош Спайич. Старший тренер черно-зеленых Мурад Мусаев перед первым товарищеским матчем рассказал, что сербу сделали плановую операцию на голеностопном суставе, а восстановление займет 8-9 недель. Однако неизвестно, когда именно футболиста прооперировали.

Издание Sports.ru предполагает, что если операция плановая, то ее могли провести сразу после игры с «Хетафе» 12 декабря. С тех пор уже прошло девять недель, однако Спайич все еще не тренируется в общей группе — на фото пресс-службы клуба он появляется с восстанавливающимся полузащитником Реми Кабелла или в зале.