Три центральных защитника «Краснодара» выбыли перед весенней частью сезона
Защитники ФК «Краснодар» Мартынович, Спайич и Фьолусон временно не смогут играть из-за травм
Капитан «Краснодара» защитник Александр Мартынович 16 февраля получил травму в товарищеском матче против норвежского «Мольде», где «быки» уступили со счетом 0:1. Тренер сборной Беларуси Михаил Мархель рассказал, что футболист предположительно пропустит семь недель. Также травму получил партнер Мартыновича — защитник Урош Спайич. Старший тренер черно-зеленых Мурад Мусаев перед первым товарищеским матчем рассказал, что сербу сделали плановую операцию на голеностопном суставе, а восстановление займет 8-9 недель. Однако неизвестно, когда именно футболиста прооперировали.
Издание Sports.ru предполагает, что если операция плановая, то ее могли провести сразу после игры с «Хетафе» 12 декабря. С тех пор уже прошло девять недель, однако Спайич все еще не тренируется в общей группе — на фото пресс-службы клуба он появляется с восстанавливающимся полузащитником Реми Кабелла или в зале.
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Кроме того, спортивный журналист Александр Дорский в своем телеграм-канале Open the Doors предположил, что травму получил защитник Йон Фьолусон. В матче со шведским «Мальме» 2 февраля его заменили после стыка. После этого «Краснодар» провел уже четыре игры, но исландец ни разу не был в заявке. Кроме того, спортсмен практически не появляется в ежедневном фотоотчете клуба — его можно заметить только в спортзале или отдельно от остальных. При этом тренеры официально о травмах не сообщали.
В расположении «Краснодара» остался единственный здоровый центральный защитник с опытом игры в РПЛ — 24-летний Егор Сорокин, которого в конце декабря прошлого года забрали из «Рубина». Возможно, его взяли специально на замену прооперированному Спайичу. Также у черно-зеленых есть 21-летний Сергей Бородин и 20-летний Илья Мартынов из молодежной команды, однако они никогда не играли в Премьер-лиге.
Напомним, первый матч весенней части сезона против «Уфы» пройдет уже 1 марта на домашнем стадионе «Краснодара». Билеты появились в продаже 17 февраля.