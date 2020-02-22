«Краснодар» зимой стал лидером по продажам игроков и заработал почти 19 млн евро

По информации Transfermarkt, ФК «Краснодар» зимой продал 20-летнего нападающего Ивана Игнатьева за 7 млн евро, 28-летнего полузащитника Кристиана Куэву за 6 млн евро, 22-летнего защитника Дмитрия Скопинцева за 4,3 млн евро. Кроме того, 25-летний полузащитник Юнес Намли отправился в аренду в «Колорадо» за 1,5 млн евро. Таким образом «быки заработали» 18,8 млн евро.

На втором месте «Зенит», который получил 5,9 млн евро, на третьем — «Локомотив» (700 тыс. евро).

Больше всего потратил казанский «Рубин» — за зиму клуб отдал за игроков 8,2 млн евро. На втором месте «Динамо», который купил воспитанника «быков» Николая Комличенко и экс-футболиста черно-зеленых Дмитрия Скопинцева за 7,8 млн. Третье место занял чеченский «Ахмат» (655 тыс. евро).