«Краснодар» обыграл «Уфу» в первом матче 2020 года

Елена Синеок
Матч «Краснодар» — «Уфа», Краснодар, 1 марта 2020 года © Фото Елены Синеок, Юга.ру

1 марта футбольный клуб «Краснодар» встретился в домашнем с «Уфой» в первом матче 2020 года

Счет был открыт на 68-й минуте: вратарь уфимцев отбил удар Вандерсона, но Маркус Берг подхватил мяч и отправил его в пустые ворота. На 83-й минуте Ари реализовал пенальти, удвоив преимущество команды.

Сейчас «горожане» с 38 очками занимают второе место в турнирной таблице чемпионата России. Свою следующую игру краснодарцы проведут 9 марта в Москве против «Спартака». 22 марта «быки» примут дома московское «Динамо».

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