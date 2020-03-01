«Краснодар» обыграл «Уфу» в первом матче 2020 года

1 марта футбольный клуб «Краснодар» встретился в домашнем с «Уфой» в первом матче 2020 года

Счет был открыт на 68-й минуте: вратарь уфимцев отбил удар Вандерсона, но Маркус Берг подхватил мяч и отправил его в пустые ворота. На 83-й минуте Ари реализовал пенальти, удвоив преимущество команды.

Сейчас «горожане» с 38 очками занимают второе место в турнирной таблице чемпионата России. Свою следующую игру краснодарцы проведут 9 марта в Москве против «Спартака». 22 марта «быки» примут дома московское «Динамо».