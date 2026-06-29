Автоперевозчики предупредили о росте тарифов из-за нехватки топлива — СМИ
Проблемы с топливом могут привести к подорожанию грузоперевозок с июля
29 июня «Коммерсантъ» сообщил, что ситуация с поставками топлива начинает отражаться на рынке автомобильных грузоперевозок. Логистические компании сообщают клиентам о возможном повышении стоимости услуг, поскольку перебои с заправкой техники в отдельных регионах уже приводят к задержкам доставки.
По словам сооснователя компании Sigma Татьяны Патужной, с 1 июля часть перевозчиков намерена увеличить тарифы как минимум на 10%. Пока стоимость внутренних перевозок остается относительно стабильной, однако участники рынка отмечают, что предпосылки для роста цен уже сформировались.
Очереди до 30 машин даже на рассвете выходного дня:
Наиболее сложная ситуация наблюдается в Сибири, южных регионах и некоторых приграничных территориях, где действуют ограничения на отпуск топлива. Как отметил учредитель VIG Trans Игорь Ребельский, именно там перевозчики испытывают наибольшие трудности с заправкой. Совладелец и заместитель директора ПЭК Вадим Филатов добавил, что в Краснодарском крае и Крыму сроки доставки уже могут увеличиваться из-за длинных очередей на автозаправочных станциях.
Дополнительное давление оказывает рост стоимости дизельного топлива на международных маршрутах. Цена за литр увеличилась с 70–72 до 77–90 рублей, что уже привело к повышению тарифов примерно на 5%. На направлении в Китай стоимость одного рейса выросла сразу на 50–70 тыс. рублей. Особенно ощутимы изменения на маршрутах через Забайкальск, Благовещенск и Монголию. Некоторые транспортные компании уже переориентируют перевозки через Казахстан, где качество топлива ниже, но его поставки остаются стабильными.
Из-за сложившейся ситуации многие перевозчики предпочитают брать заказы на небольшие расстояния — в пределах городской агломерации или радиусом до 100–150 километров, чтобы снизить риски, связанные с нехваткой топлива.
Еще одной проблемой стало сокращение скидок по топливным картам. Если раньше транспортные компании могли экономить на заправке до 16%, то сейчас размер скидок снизился до 3–4%, а часть программ поддержки вовсе прекратила действовать. Особенно сложно приходится индивидуальным предпринимателям, которые попали под ограничения по объемам отпуска топлива, установленным для физлиц.
Как писали Юга.ру, 28 июня власти Краснодара впервые прокомментировали ситуацию с топливом на АЗС. По их словам, бензин есть не везде, а половина заправок не работает.
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