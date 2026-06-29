Автоперевозчики предупредили о росте тарифов из-за нехватки топлива — СМИ

По словам сооснователя компании Sigma Татьяны Патужной, с 1 июля часть перевозчиков намерена увеличить тарифы как минимум на 10%. Пока стоимость внутренних перевозок остается относительно стабильной, однако участники рынка отмечают, что предпосылки для роста цен уже сформировались.

29 июня «Коммерсантъ» сообщил , что ситуация с поставками топлива начинает отражаться на рынке автомобильных грузоперевозок. Логистические компании сообщают клиентам о возможном повышении стоимости услуг, поскольку перебои с заправкой техники в отдельных регионах уже приводят к задержкам доставки.

Наиболее сложная ситуация наблюдается в Сибири, южных регионах и некоторых приграничных территориях, где действуют ограничения на отпуск топлива. Как отметил учредитель VIG Trans Игорь Ребельский, именно там перевозчики испытывают наибольшие трудности с заправкой. Совладелец и заместитель директора ПЭК Вадим Филатов добавил, что в Краснодарском крае и Крыму сроки доставки уже могут увеличиваться из-за длинных очередей на автозаправочных станциях.

Дополнительное давление оказывает рост стоимости дизельного топлива на международных маршрутах. Цена за литр увеличилась с 70–72 до 77–90 рублей, что уже привело к повышению тарифов примерно на 5%. На направлении в Китай стоимость одного рейса выросла сразу на 50–70 тыс. рублей. Особенно ощутимы изменения на маршрутах через Забайкальск, Благовещенск и Монголию. Некоторые транспортные компании уже переориентируют перевозки через Казахстан, где качество топлива ниже, но его поставки остаются стабильными.

Из-за сложившейся ситуации многие перевозчики предпочитают брать заказы на небольшие расстояния — в пределах городской агломерации или радиусом до 100–150 километров, чтобы снизить риски, связанные с нехваткой топлива.

Еще одной проблемой стало сокращение скидок по топливным картам. Если раньше транспортные компании могли экономить на заправке до 16%, то сейчас размер скидок снизился до 3–4%, а часть программ поддержки вовсе прекратила действовать. Особенно сложно приходится индивидуальным предпринимателям, которые попали под ограничения по объемам отпуска топлива, установленным для физлиц.