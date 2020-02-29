На стадионе «Краснодар» презентуют новый трофей чемпионов РПЛ
Перед футбольным матчем 1 марта на стадионе «Краснодар» представят трофей чемпионов РПЛ
В конце февраля Премьер-лига показала новый кубок чемпионов России по футболу. По словам президента РПЛ Сергея Прядкина, главной ассоциацией трофея стал мяч, который вонзается в сетку ворот.
«Что касается порядка вручения кубка и регламентных норм, то они меняться не будут. Та из команд, которая выиграет чемпионат три раза подряд или пять раз в общей сложности, получит новый трофей на вечное хранение», — рассказал президент Премьер-лиги.
Начиная с 20-го тура чемпионата России кубок отправится в трофи-тур по стадионам команд-участниц турнира, сообщили в пресс-службе РПЛ. Так, 1 марта его презентуют на стадионе «Краснодар» перед первым матчем весенней части чемпионата, в котором «быки» встретятся с «Уфой». Расписание трофи-тура можно будет найти на сайте РПЛ.
Выставочная зона с презентацией трофея чемпионов РПЛ откроется на стилобате стадиона черно-зеленых в 14:30. Также в анонсе мероприятий для болельщиков — интерактивы, конкурсы и розыгрыши призов, автограф-сессия с одним из футболистов. Подробности — на сайте клуба.
Отметим, что «Краснодар» за свою 12-летнюю историю существования еще ни разу не становился чемпионом России.
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По итогам осенней части чемпионата России «Краснодар» занял вторую строчку турнирной таблицы. Первый после зимнего перерыва поединок черно-зеленые проведут дома против «Уфы», стартовый свисток прозвучит в 16:30. Продажа билетов на матч стартовала в кассах стадиона 17 февраля.
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