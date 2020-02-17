ФК «Краснодар» начал продавать билеты на первый матч весенней части сезона

Началась продажа билетов на матч «Краснодара» против «Уфы», который пройдет 1 марта

Матч 20-го тура российской Премьер-лиги состоится 1 марта в 16:30 на домашнем стадионе ФК «Краснодар». Продажи билетов 17 февраля открыли во всех кассах стадиона и онлайн в личном кабинете. Их стоимость варьируется от 250 до 3 тыс. рублей в зависимости от места, сообщили в пресс-службе ФК «Краснодар».

Напомним, кассы стадиона на улице Разведика Леонова, 1 работают с 9:00 до 19:00 в будние дни, с 10:00 до 18:00 — по выходным. По паспорту можно купить до двух билетов, обладатели абонемента или карты болельщика смогут приобрести до трех билетов.

После 19 матчей первой половины сезона «быки» занимают вторую строчку турнирной таблицы РПЛ с 35-ю очками. На первом месте расположился «Зенит» (45 очков), на третьем — «Ростов» (34 очка).