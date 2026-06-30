У берегов Тамани больше месяца дрейфует поврежденный беспилотниками танкер, загрязняющий море нефтью — экологи

Возле побережья Тамани спутники зафиксировали утечку топлива с аварийного иностранного танкера. Нефтяной шлейф растянулся на десятки километров

29 июня эколог Георгий Каваносян сообщил в своем телеграм-канале, что в акватории Черного моря в 10,5 км от побережья Тамани больше месяца стоит на якоре поврежденный танкер, из которого вытекает топливо. По словам эксперта, судно длиной 248 метров и грузоподъемностью 105 тыс. тонн получило пробоину еще в конце мая в результате атаки БПЛА.

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Разлив нефти подтвердили спутниковые снимки. Еще 27 мая за судном тянулся шлейф загрязнения протяженностью около 2,5 км. К июню из-за ветра и подводных течений нефтяное пятно разрослось и покрыло пленкой десятки километров акватории.



По данным специалистов, судно, загрязняющее море, — танкер «Aqua Live» 2004 года постройки, который ходит под флагом Камеруна.



Ранее власти Кубани подтверждали одно из таких происшествий. 11 апреля в акватории Черного моря в 11 километрах от берега Анапы обнаружили пятно нефтепродуктов. На пляжах произошли новые выбросы мазута, а волонтеры нашли 300 пострадавших птиц. Тогда эксперты предположили, что загрязнение могло появиться из-за последствий атак БПЛА на корабли и прибрежную инфраструктуру.

© Скриншот из телеграм-канала Sky Eye https://t.me/greensatru/215

© Скриншот из телеграм-канала Sky Eye https://t.me/greensatru/215

Отметим, что всего в 20 километрах от места стоянки аварийного иностранного судна расположены пляжи Анапы, пострадавшие в декабре 2024 года после крушения танкеров в Керченском проливе.



Напомним, что 72 прибрежные территории курорта, которые в феврале 2026 года начали восстанавливать с помощью нового песка, уже получили разрешения на открытие. Власти заявили, что за последнюю неделю новых выбросов мазута на побережье не зафиксировано, а нефтяные пятна в море отсутствуют.