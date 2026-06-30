Ночной кошмар в самолете. В Краснодаре посмотрят и обсудят с психологом фильм «Рейс 298»
В Краснодаре покажут фантастический триллер «Рейс 298» (18+)
Сеть кинотеатров «Каро» анонсировала на 1 июля спецпоказ фильма «Рейс 298». Он сочетает в себе элементы хоррора, триллера, фантастики и боевика.
Авиарейс Vero Airlines 298, следовавший из Нового Орлеана в Сиэтл, превращается в кошмар на высоте 10 тыс. метров. Один из пассажиров внезапно умирает от неизвестной болезни. Когда симптомы начинают проявляться у других людей на борту, салон погружается в хаос.
Сатирическое высказывание о культе здоровья:
Параллельно с этим за иллюминаторами вспыхивают странные разноцветные огни, и самолет захватывает сильная турбулентность. После этого на борту оказываются неведомые создания, которые проникают в тела людей. Выжившие пытаются укрыться в грузовом отсеке, сражаясь с инопланетной угрозой.
После показа состоится обсуждение увиденного с клиническим психологом Надеждой Сорочан. Участники поговорят о страхах, которые могут возникнуть на высоте: авиакатастрофа, турбулентность, неуправляемый самолет, инородные объекты в небе, заражение инфекцией.
Фильм будут демонстрировать 1 июля за один день до всероссийской премьеры. Подробности можно уточнить у организаторов.
Как писали Юга.ру, в Краснодаре 4 июля покажут фильм польского режиссера Анджея Жулавского «Одержимая».