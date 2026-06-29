В России резко вырос спрос на канистры для бензина, а цены поднялись на 77% — СМИ

27 июня телеграм-канал Shot со ссылкой на данные аналитиков ИТ-компании «АТОЛ» сообщил , что в России зафиксировали рекордный спрос на канистры для бензина. Водители начали массово скупать тару. По данным экспертов, ситуацией воспользовались и те, кто приобретает емкости для дальнейшей перепродажи. В результате розничные цены на канистры резко выросли.

Аналитики отметили, что в июне 30-литровые канистры подорожали сильнее всего — на 77%. Сейчас их средняя стоимость составляет около 1800 рублей. 50-литровые канистры выросли в цене на 23%. В среднем одна канистра обходится автомобилистам в 1400 рублей. При этом спрос больше всего вырос на 20-литровые канистры (+60%).



Напомним, что к концу июня в «Яндексе» и Google в сто раз выросло количество запросов на тему «как слить бензин». Жители юга РФ уже пожаловались на ночные кражи топлива.