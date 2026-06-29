Как работают заправки в городах Краснодарского края 29 июня. Собрали актуальную информацию

Администрации городов Кубани опубликовали актуальные данные о наличии топлива на АЗС. В регионе закрыты десятки станций

В понедельник, 29 июня, администрации нескольких крупных городов и районов Краснодарского края опубликовали данные о наличии бензина и дизеля на местных АЗС. Краснодар По данным «МЦУ Краснодар», в столице Кубани сегодня работают 56 АЗС, еще 50 станций временно приостановили отпуск горючего, а восемь закрылись на ремонт. Где есть топливо: АИ-92 доступен на 46 точках, АИ-95 — на 43, АИ-100 — на 29, а дизель — на 47 АЗС.



На ряде заправок бензин наливают только в баки.

Очереди до 30 машин даже на рассвете выходного дня: Как обстоит ситуация на заправках Краснодара и есть ли бензин?

Сочи В пресс-службе мэрии курорта рассказали, что в городе из 58 заправок функционируют 46 (все виды топлива в наличии). На восьми станциях сетей «Газпромнефть» и «НТК» временно отсутствует бензин из-за особенностей логистики, еще четыре АЗС «Роснефти» и «Лукойла» закрыты на ремонт. Лимиты на одну машину (отпуск в тару ограничен): «Роснефть»: до 30 л бензина и 30 л дизеля.

«Лукойл»: до 20 л бензина и 60 л дизеля.

«Газпром» и «Газпромнефть»: до 30 л бензина и 60 л дизеля. Новороссийск В администрации города сообщили о работе 15 АЗС, 17 станций временно закрыты. На нескольких АЗС заправиться можно только по топливным картам. АИ-92 есть на десяти точках, АИ-95 — на восьми, АИ-100 — на восьми, ДТ — на 11. Топливо в Новороссийске отпускают в баки. Действуют лимиты от 20 до 100 литров на авто (в зависимости от АЗС). Заправки работают на улицах Суворовской, Куникова, Ленина (Цемдолина), на Мысхакском и Сухумском шоссе, а также в поселке Верхнебаканском, селах Кирилловка и Глебовское. Геленджик В городе открыты всего девять АЗС, три станции временно не работают, а еще две отпускают только дизель. АИ-92 остался на четырех точках, АИ-95 — всего на трех, АИ-100 и ДТ — на шести АЗС. Лимит — от 20 до 50 литров на машину в бак.

Туапсинский район Согласно данным администрации, в муниципалитете бензин и дизель отпускают 15 АЗС (ДТ доступно на 14 станциях, АИ-92 и 95 — на 12, АИ-100 — на 11). Ограничения ввели на пяти заправках. На трех из них отпускают не более 90 литров на машину, еще на двух (включая одну в Туапсе) — лимиты в 20 и 30 литров. Горячий Ключ В городе работают десять АЗС, еще семь станций закрыты. На двух АЗС «Газпром» (на трассе М-4 «Дон» и на улице Хадыженской) заправиться сейчас можно только по топливным картам. На остальных восьми точках ввели лимиты — не более 20–30 литров в одни руки. АИ-92 и ДТ есть на девяти точках, АИ-95 и 100 — на семи. Славянский район Из 12 заправок функционируют только семь (четыре из них отпускают топливо только по картам). На всех работающих станциях действует лимит: до 20 литров бензина и до 60 литров дизеля на один автомобиль. ДТ есть везде, АИ-92 — на пяти заправках, АИ-95 — на трех, АИ-100 — на двух.



Работающие АЗС находятся: на улице Красной в Славянске-на-Кубани — АИ-92 и дизельное топливо;

на автодороге А-289 (обход Славянска-на-Кубани) — АИ-95, АИ-100 и дизельное топливо;

на улице Пролетарской в Славянске-на-Кубани — все виды топлива. Власти муниципалитетов попросили жителей не закупать топливо впрок и не создавать искусственный ажиотаж.