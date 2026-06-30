В России могут вернуть бензин, от которого отказались 13 лет назад из-за неэкологичности

Вся Россия

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  • © Фото freepik.com, freepik.com
    © Фото freepik.com, freepik.com

Российские власти готовы на время вернуть бензин «Евро-2» ради спасения топливного рынка

29 июня «Коммерсантъ» сообщил, что на фоне обострившегося топливного кризиса российские власти обсуждают радикальную меру — временное возвращение на рынок бензина и дизеля экологических классов «Евро-2», «Евро-3» и «Евро-4». Соответствующий проект постановления правительства оказался в распоряжении издания.

Согласно документу, послабления могут действовать до июля 2027 года. Кроме того, предлагается разрешить ввоз топлива с пониженными экологическими характеристиками из-за рубежа без обязательного соблюдения действующих норм технического регламента Евразийского экономического союза.

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Бензин «Евро-2» запрещен еще с 2013 года. Причина в повышенном содержании серы и бензола, которые наносят существенный вред окружающей среде и здоровью людей.

Эксперты отмечают, что возврат к стандартам «Евро-2» позволит нефтепереработчикам задействовать сырье без глубокой очистки и наращивать производство на сотни тысяч тонн ежемесячно. Кроме того, такое решение открывает дорогу для импорта более дешевого топлива.

Однако аналитики предупреждают: для современных автомобилей бензин «Евро-2» — не просто устаревшее, а потенциально опасное топливо. По их мнению, власти сознательно идут на жертву качеством, делая ставку на доступность.

Напомним, в середине июня на фоне топливного кризиса россиянам разрешили продавать бензин пониженного класса «Евро-5» (с фактическими показателями, соответствующими устаревшему стандарту «Евро-3»). Однако, как поясняет источник издания в отрасли, введенных послаблений оказалось недостаточно, чтобы закрыть образовавшуюся брешь на рынке.

Как писали Юга.ру, проблемы с топливом могут привести к подорожанию грузоперевозок с июля.

Автомобили Нефть Правительство Топливо Транспорт Экология

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