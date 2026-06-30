Два выпускника Краснодарского летного училища готовятся к полету в космос — они успешно сдали экзамен в воде

Оба выпускника Краснодарского высшего военного авиационного училища летчиков имени Серова овладели навыками работы под водой. Они изучили водолазное снаряжение, правила его эксплуатации и меры безопасности. Также будущие космонавты познакомились с принципами организации водолазных спусков и механизмом их проведения.

26 июня пресс-служба Центра подготовки космонавтов имени Юрия Гагарина сообщила, что кандидаты в космонавты Владимир Ворожко и Александр Жеребцов из Краснодарского края успешно прошли водолазные испытания.

Кроме того, кандидатов научили общаться под водой с помощью 21 специального сигнала, подаваемого рукой.

По итогам зачета Владимир Ворожко, Александр Жеребцов и другие участники получили допуск к тренировкам в гидросреде на глубине до 20 метров.

Владимир Ворожко родился в 1997 году в Армавире. Он окончил Краснодарское высшее военное авиационное училище летчиков имени Серова.



Александр Жеребцов родился в 1990 году в Азербайджане, позднее переехал на Кубань — в Тихорецк, где окончил школу. Затем он также стал выпускником Краснодарского высшего военного авиационного училища летчиков имени Серова.



Оба мужчины приняли участие в наборе космонавтов Роскосмоса в 2023 году, а спустя год стали кандидатами в космонавты-испытатели.