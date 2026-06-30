Два выпускника Краснодарского летного училища готовятся к полету в космос — они успешно сдали экзамен в воде

Краснодарский край

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  • © Скриншот фото с сайта Центра подготовки космонавтов имени Юрия Гагарина
    © Скриншот фото с сайта Центра подготовки космонавтов имени Юрия Гагарина

Два уроженца Краснодарского края готовятся стать космонавтами. Они успешно прошли водолазную подготовку

26 июня пресс-служба Центра подготовки космонавтов имени Юрия Гагарина сообщила, что кандидаты в космонавты Владимир Ворожко и Александр Жеребцов из Краснодарского края успешно прошли водолазные испытания.

Оба выпускника Краснодарского высшего военного авиационного училища летчиков имени Серова овладели навыками работы под водой. Они изучили водолазное снаряжение, правила его эксплуатации и меры безопасности. Также будущие космонавты познакомились с принципами организации водолазных спусков и механизмом их проведения.

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Кроме того, кандидатов научили общаться под водой с помощью 21 специального сигнала, подаваемого рукой.

По итогам зачета Владимир Ворожко, Александр Жеребцов и другие участники получили допуск к тренировкам в гидросреде на глубине до 20 метров.

Владимир Ворожко родился в 1997 году в Армавире. Он окончил Краснодарское высшее военное авиационное училище летчиков имени Серова.

Александр Жеребцов родился в 1990 году в Азербайджане, позднее переехал на Кубань — в Тихорецк, где окончил школу. Затем он также стал выпускником Краснодарского высшего военного авиационного училища летчиков имени Серова.

Оба мужчины приняли участие в наборе космонавтов Роскосмоса в 2023 году, а спустя год стали кандидатами в космонавты-испытатели.

  • © Скриншот фото с сайта Центра подготовки космонавтов имени Юрия Гагарина
    © Скриншот фото с сайта Центра подготовки космонавтов имени Юрия Гагарина
  • © Скриншот фото с сайта Центра подготовки космонавтов имени Юрия Гагарина
    © Скриншот фото с сайта Центра подготовки космонавтов имени Юрия Гагарина
  • © Скриншот фото с сайта Центра подготовки космонавтов имени Юрия Гагарина
    © Скриншот фото с сайта Центра подготовки космонавтов имени Юрия Гагарина

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