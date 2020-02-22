ФК «Краснодар» исполнилось 12 лет

Краснодарский край

Распечатать

Футбольный клуб «Краснодар» 22 февраля отмечает свое 12-летие

Об этом «быки» напомнили болельщикам в соцсетях. В честь дня рождения клуб подготовил видео, в котором вспомнил все значимые события команды. Так за 12 лет «Краснодар» провел 478 матчей во всех профессиональных турнирах в России, а за основную команду сыграли 179 футболистов.

В Лиге Европы клуб дебютировал в сезоне 13/14, однако тогда не удалось преодолеть групповой этап. Всего в турнире «быки» забили 94 гола в 58 матчах, в 28 из которых одержали победу.

В официальных турнирах «Краснодар» выигрывал 231 раз, забив во всех матчах 753 гола. В августе 2019 года клуб дебютировал в Лиге чемпионов.

Читайте также:

Кроме того, на базе «Краснодара» работает Академия, ее первый выпуск состоялся в 2012 году. Сейчас существует 30 филиалов в крае, в которых учатся 10 тыс. 158 воспитанников. Из них 7 тыс. 349 человек в Краснодаре. За главную команду сыграли 16 воспитанников.

С апреля 2013 года по сентябрь 2016 года в краевой столице строился стадион «Краснодар». Сейчас он вмещает в себя 35 тыс. 179 человек. Первая игра прошла 9 октября 2016 года — тогда сборная России встретилась с Коста-Рикой, на трибунах было 34 тыс. 200 зрителей. Всего за 3 года матчи посетили 1 млн 900 тыс. 550 зрителей.

Напомним, 22 февраля 2008 года «Краснодар» получил лицензию на участие в соревнованиях профессиональных коллективов Второго российского дивизиона. Этот день принято считать днем рождения клуба.

Академия ФК «Краснодар» Лига чемпионов Стадион ФК «Краснодар» ФК «Краснодар» Футбол

Если вам есть что рассказать нам, вы знаете о новости, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: Telegram или на почту.

Читайте также

Новости

ФК «Краснодар» исполнилось 12 лет
В Сочи выбрали территории для строительства скверов, спортплощадки и набережной в 2021 году
На Кубани в 2020 году хотят трудоустроить более 50 тыс. человек с ограничениями по здоровью
В Краснодаре сгорел торговый павильон
HBO выпустит специальную серию «Друзей»
«Краснодар» зимой стал лидером по продажам игроков и заработал почти 19 млн евро

Лента новостей

Статьи

Путин, Галицкий, Хабиб и другие

Кто из известных российских мужчин служил в армии?

Статьи

Грозовые ворота, капище, дольмены, водопады и парк развлечений

Зачем стоит съездить в Геленджик на длинных выходных

Куда везут мусор из пяти муниципалитетов Краснодарского края, неизвестно

Работа полигона ТКО в Белореченске временно приостановлена

Реклама на портале