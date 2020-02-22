ФК «Краснодар» исполнилось 12 лет
Футбольный клуб «Краснодар» 22 февраля отмечает свое 12-летие
Об этом «быки» напомнили болельщикам в соцсетях. В честь дня рождения клуб подготовил видео, в котором вспомнил все значимые события команды. Так за 12 лет «Краснодар» провел 478 матчей во всех профессиональных турнирах в России, а за основную команду сыграли 179 футболистов.
В Лиге Европы клуб дебютировал в сезоне 13/14, однако тогда не удалось преодолеть групповой этап. Всего в турнире «быки» забили 94 гола в 58 матчах, в 28 из которых одержали победу.
В официальных турнирах «Краснодар» выигрывал 231 раз, забив во всех матчах 753 гола. В августе 2019 года клуб дебютировал в Лиге чемпионов.
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Кроме того, на базе «Краснодара» работает Академия, ее первый выпуск состоялся в 2012 году. Сейчас существует 30 филиалов в крае, в которых учатся 10 тыс. 158 воспитанников. Из них 7 тыс. 349 человек в Краснодаре. За главную команду сыграли 16 воспитанников.
С апреля 2013 года по сентябрь 2016 года в краевой столице строился стадион «Краснодар». Сейчас он вмещает в себя 35 тыс. 179 человек. Первая игра прошла 9 октября 2016 года — тогда сборная России встретилась с Коста-Рикой, на трибунах было 34 тыс. 200 зрителей. Всего за 3 года матчи посетили 1 млн 900 тыс. 550 зрителей.
Напомним, 22 февраля 2008 года «Краснодар» получил лицензию на участие в соревнованиях профессиональных коллективов Второго российского дивизиона. Этот день принято считать днем рождения клуба.
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