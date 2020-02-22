ФК «Краснодар» исполнилось 12 лет

Об этом «быки» напомнили болельщикам в соцсетях. В честь дня рождения клуб подготовил видео, в котором вспомнил все значимые события команды. Так за 12 лет «Краснодар» провел 478 матчей во всех профессиональных турнирах в России, а за основную команду сыграли 179 футболистов.

В Лиге Европы клуб дебютировал в сезоне 13/14, однако тогда не удалось преодолеть групповой этап. Всего в турнире «быки» забили 94 гола в 58 матчах, в 28 из которых одержали победу.

В официальных турнирах «Краснодар» выигрывал 231 раз, забив во всех матчах 753 гола. В августе 2019 года клуб дебютировал в Лиге чемпионов.